Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»

La Audiencia Provincial de Murcia juzga a un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual y de maltrato de obra contra una menor ... de 15 años en el momento de los hechos. El Ministerio Fiscal solicita una condena de catorce años de prisión, diez años de libertad vigilada tras su cumplimiento, la inhabilitación para trabajar con menores y una multa de dos meses a razón de ocho euros diarios.

El abogado del acusado solicitó al inicio de la vista que su cliente declarara en último lugar, tras los testimonios de los testigos y las periciales que se han solicitado, una petición que el tribunal aceptó.

De este modo, la primera testigo en declarar fue la víctima, y lo hizo protegida tras un biombo. La menor contó que sufrió distintos episodios de acoso y violencia sexual entre junio de 2023 y mayo de 2024, en un municipio de la comarca de la Vega Media del Segura. Según su testimonio, el primero se produjo en junio de 2023, cuando el acusado la siguió hasta las inmediaciones de una estación de tren. Allí, relató, la sujetó de las muñecas e intentó bajarse los pantalones mientras trataba de agredirla. La víctima logró escapar empujándolo. Ese mismo verano, explicó, el procesado volvió a interceptarla cerca de su domicilio y bajo engaños, la llevó hasta su casa. Allí, la introdujo en su habitación y la agredió sexualmente sobre su cama.

Persecución en coche

En una feria, también en junio de 2023, la menor se quedó sola con el acusado, quien la condujo a una zona apartada y la sometió. La agresión más grave, de acuerdo con su relato, se produjo en mayo de 2024, cuando regresaba a su casa. La víctima aseguró que el acusado la persiguió en coche, la obligó a introducirse en el vehículo y la agredió sexualmente, no sin antes amenazarla con golpearla si lo contaba. En el forcejeo, sufrió una herida en un costado.

La menor declaró además que desde entonces sufre graves problemas psicológicos. «Tengo pesadillas recurrentes desde lo que pasó ese último día», explicó.