El acusado, este martes, durante el juicio. Guillermo Carrión / AGM

Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»

La joven, que tenía 15 años cuando sucedieron los hechos, denuncia que en una de las ocasiones la persiguió en coche y la obligó a entrar al vehículo

R.H.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:15

La Audiencia Provincial de Murcia juzga a un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual y de maltrato de obra contra una menor ... de 15 años en el momento de los hechos. El Ministerio Fiscal solicita una condena de catorce años de prisión, diez años de libertad vigilada tras su cumplimiento, la inhabilitación para trabajar con menores y una multa de dos meses a razón de ocho euros diarios.

