La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de entrega de los cinco perros de terapia a familias afectadas por enfermedades raras. César (2i) y su madre, Fina, junto a Coco. Javier Carrión/ AGM

Perros terapia para aliviar enfermedades raras: «Mi hijo ha vuelto a hablar»

Cinco familias reciben la donación de un animal dentro de un programa para promover mejoras en la calidad de vida de afectados sin tratamiento

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

Hace poco más de un año, César, un pequeño de 10 años que padece una enfermedad única en el mundo provocada por una mutación ... genética, no hablaba. «Le falta un gen que es como una diana del desarrollo y que le afecta a muchísimas cosas», explica su madre, Fina García, sanitaria de profesión y residente en Caravaca. «Pero el mayor problema que tenemos es que le provocó una enfermedad mental y, en aquel momento, mi hijo pasaba por una crisis psicótica que duraba ya ocho meses. Estábamos desesperados. Había estado ingresado varias veces, estaba disociado y ya no funcionaba ninguna medicación. Nadie sabía qué hacer con él», recuerda angustiada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  3. 3 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  4. 4

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  5. 5 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  6. 6

    Moreno reconoce que se involucra en decisiones importantes del Cartagena
  7. 7 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  8. 8 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  9. 9

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  10. 10

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Perros terapia para aliviar enfermedades raras: «Mi hijo ha vuelto a hablar»

Perros terapia para aliviar enfermedades raras: «Mi hijo ha vuelto a hablar»