Perros terapia para aliviar enfermedades raras: «Mi hijo ha vuelto a hablar»

Hace poco más de un año, César, un pequeño de 10 años que padece una enfermedad única en el mundo provocada por una mutación ... genética, no hablaba. «Le falta un gen que es como una diana del desarrollo y que le afecta a muchísimas cosas», explica su madre, Fina García, sanitaria de profesión y residente en Caravaca. «Pero el mayor problema que tenemos es que le provocó una enfermedad mental y, en aquel momento, mi hijo pasaba por una crisis psicótica que duraba ya ocho meses. Estábamos desesperados. Había estado ingresado varias veces, estaba disociado y ya no funcionaba ninguna medicación. Nadie sabía qué hacer con él», recuerda angustiada.

Fue entonces cuando vio un mensaje en el grupo de la Asociación de Enfermedades Raras D'Genes que indicaba que se iba a realizar la donación de un perro para terapia. Pese a su temor a los animales, por primera vez, Fina pensó que valía la pena probar. «Hacía tiempo que nos venían diciendo que un perro quizás le podía venir bien, pero yo siempre les he tenido miedo. En ese momento, nos vimos tan desesperados que me apunté».

Fue así como Coco llegó a sus vidas el verano pasado, fruto del convenio de colaboración entre la asociación D'Genes y el centro canino integral especializado en perros de terapia y asistencial Dogking. Desde el primer momento, el nuevo integrante de la familia empezó a provocar cambios en César. «Empezó a hablar de nuevo muy pronto, a decir 'Coco, guapo; Coco me quiere'. La verdad es que, en el año que lo hemos tenido en casa, César ha mejorado muchísimo, y Coco y él han desarrollado una relación muy especial. Él incluso dice que es su hermano».

Política Social planea actualizar la normativa que regula los canes guía para incorporar nuevos modelos de asistencia

Este lunes, otras cinco familias como la suya recibieron, en un acto celebrado en el Centro Multidisciplinar Pilar Bernal Giménez de Murcia, uno de los ocho que tiene D'Genes para la atención integral a personas y familias que conviven con enfermedades raras, discapacidad y sin diagnóstico, un perro para terapia.

Esta entrega forma parte del programa de terapia con animales que desarrolla la asociación para buscar cambios psicosociales y mejoras conductuales en los afectados por enfermedades raras. La iniciativa, que se desarrolla también en otras comunidades, entregó el pasado año 14 perros de terapia a familias de niños y jóvenes con este tipo de afecciones con el objetivo es reforzar las habilidades cognitivas, de coordinación o psicomotricidad, así como fomentar la autonomía de los usuarios y su gestión de las emociones.

«Solo el 6% de las enfermedades raras que conocemos disponen de tratamiento, por eso esto es importante», destaca el presidente de D'Genes

En el acto de entrega, el presidente de D'Genes, Juan Carrión, recalcó la importancia de este tipo de terapias para mejorar la calidad de vida de los afectados, dado que «solo el 6% de las enfermedades raras que conocemos disponen de tratamiento».

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, participó junto con el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras D´Genes, Juan Carrión, en la entrega de los cinco perros de terapia a las familias, tres de ellas de la Región de Murcia y dos procedentes de canarias.

Ayuda en el día a día

Allí, en vista de las experiencias que compartieron quienes ya han podido contar con un perro de terapia, las cinco familias receptoras esperaban con nervios la recepción de los animales. María Consentino, que padece el síndrome de Ehlers-Danlos, que le provoca graves problemas articulares, y cataplesia, un trastorno que se caracteriza por la pérdida temporal de movilidad y rigidez muscular extrema, se mostraba feliz ante la oportunidad. «Poder tener un perro que me pueda ayudar, ya sea para detectar la cataplesia o para abrir una puerta, porque a veces no puedo hacerlo, es algo de lo que tenemos muchas ganas», aseguró. «Cuando nos dieron la noticia de que nos darían un perro no nos lo creíamos».

La consejera, por su parte, felicitó a la asociación por apostar por «este tipo de herramientas, cada vez más implantadas en la sociedad», y subrayó que estas experiencias han llevado al Gobierno regional a trabajar ya junto con la Asamblea Regional «en una actualización de la normativa para que se puedan incorporar, más allá de los perros guía, otros modelos de perros que mejoran la vida de tantas familias en nuestra Región».