La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El momento de la entrega de uno de los perros a las familias. Javier Carrión / AGM

Cinco perros de terapia entregados a familias que conviven con enfermedades raras

D´Genes desarrolla un programa que fomenta cambios psicosociales y mejoras conductuales a partir de la interacción con estos animales

LA VERDAD

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

Cinco perros de terapia se han entregado a familias que conviven con enfermedades raras, sin diagnóstico o discapacidad. El acto, impulsado por D´Genes en colaboración con Dogking, donó estos cachorros de Australian Cobberbog y tuvo lugar este lunes en el Centro Multidisciplinar 'Pilar Bernal Giménez' de Murcia. D´Genes desarrolla un programa de terapia que fomenta cambios psicosociales y mejoras conductuales a partir de la interacción con estos perros. El objetivo es reforzar las habilidades cognitivas, de coordinación o psicomotricidad, así como fomentar la autonomía de los usuarios y que aprendan a gestionar las emociones.

El programa se desarrolla en otras comunidades autónomas fruto de la colaboración con el centro canino integral especializado en perros de terapia y asistencial Dogking. El año pasado, gracias a este programa se entregaron 14 perros de terapia a familias que conviven con niños y jóvenes con enfermedades raras. Las familias reciben a los animales después de un proceso de formación en el que conocen todos los cuidados que deben facilitarles.

Conchita Ruiz, consehera de Política Social, destacó la importancia de promover estas actuaciones «que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras, en este caso, a partir de estos terapeutas caninos que han demostrado su capacidad para ayudar y para cuidar, y los beneficios de esos cuidados repercuten en toda la familia». «Esta iniciativa demuestra que para ayudar a quienes requieren de más cuidados es esencial la colaboración de todos, de entidades sociales, de empresas y, por supuesto, de la administración pública. Por eso para el Gobierno regional es una prioridad responder a las necesidades de las personas con enfermedades raras, con discapacidad, y ofrecerles la atención que precisan», señaló la consejera.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  3. 3 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  4. 4 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  5. 5

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  6. 6 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  7. 7 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  8. 8

    Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo
  9. 9

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cinco perros de terapia entregados a familias que conviven con enfermedades raras

Cinco perros de terapia entregados a familias que conviven con enfermedades raras