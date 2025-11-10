Cinco perros de terapia entregados a familias que conviven con enfermedades raras

LA VERDAD Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Cinco perros de terapia se han entregado a familias que conviven con enfermedades raras, sin diagnóstico o discapacidad. El acto, impulsado por D´Genes en colaboración con Dogking, donó estos cachorros de Australian Cobberbog y tuvo lugar este lunes en el Centro Multidisciplinar 'Pilar Bernal Giménez' de Murcia. D´Genes desarrolla un programa de terapia que fomenta cambios psicosociales y mejoras conductuales a partir de la interacción con estos perros. El objetivo es reforzar las habilidades cognitivas, de coordinación o psicomotricidad, así como fomentar la autonomía de los usuarios y que aprendan a gestionar las emociones.

El programa se desarrolla en otras comunidades autónomas fruto de la colaboración con el centro canino integral especializado en perros de terapia y asistencial Dogking. El año pasado, gracias a este programa se entregaron 14 perros de terapia a familias que conviven con niños y jóvenes con enfermedades raras. Las familias reciben a los animales después de un proceso de formación en el que conocen todos los cuidados que deben facilitarles.

Conchita Ruiz, consehera de Política Social, destacó la importancia de promover estas actuaciones «que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras, en este caso, a partir de estos terapeutas caninos que han demostrado su capacidad para ayudar y para cuidar, y los beneficios de esos cuidados repercuten en toda la familia». «Esta iniciativa demuestra que para ayudar a quienes requieren de más cuidados es esencial la colaboración de todos, de entidades sociales, de empresas y, por supuesto, de la administración pública. Por eso para el Gobierno regional es una prioridad responder a las necesidades de las personas con enfermedades raras, con discapacidad, y ofrecerles la atención que precisan», señaló la consejera.