El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo. EFE

Page amenaza con denunciar al Ministerio si no pone en marcha las nuevas reglas del Trasvase

El presidente manchego da de plazo este mes para resolver «un incumplimiento flagrante de sentencias» del Tribunal Supremo

LV / E.P

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:15

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró este martes que si termina el mes de septiembre y no han entrado en vigor las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, su Gobierno y él mismo estarán dispuestos a «acciones procesales para que se cumplan».

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media recogida por Europa Press, recordó que hay hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo un toda una batería de directivas europeas que defienden los derechos de la cuenca cedente.

«Si termina septiembre y no se ha hecho, no solo tendrá que denunciarse, sino que estaré dispuesto a acciones procesales para que se cumplan», abundó. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció antes del verano que septiembre sería el mes en el que su departamento sacaría a información pública el borrador de las nuevas reglas de explotación, algo que, por el momento, no ha ocurrido.

«A mí no me gustaría que el Gobierno vaya detrás de los acontecimientos y que cumpla con las sentencias. Dicen que lo van a hacer y además ellos mismos se marcan un plazo», insistió, asegurando que el hecho de que no se pongan en marcha es «un incumplimiento flagrante de sentencias», aunque en todo caso tiene la certeza de que el Gobierno «tiene la voluntad de hacerlo».

A consultas de este periódico, el Ministerio señaló esta semana que por el momento hay novedades al respecto.

