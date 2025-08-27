La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una enfermera administra una vacuna intranasal frente a la gripe a un niño en un colegio de Murcia, el pasado otoño. Vicente Vicéns / AGM

Los padres de 2.525 niños de la Región de Murcia denegaron la autorización para la vacuna antigripal

La cobertura de la campaña escolar quedó esta temporada por debajo del 50%. Salud se prepara para ampliar este año la protección a lo niños de hasta 9 nueve años

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:19

La campaña de vacunación antigripal en los colegios de la Región de Murcia, dirigida a los niños de entre 2 y 5 años, se cerró ... esta temporada con unos discretos resultados que reflejan las dificultades con que se encuentran las autoridades sanitarias a la hora de convencer a los padres de los beneficios de esta protección para sus hijos. La cobertura apenas alcanzó el 47,3%, aunque ascendió al 48,2% entre los niños de 3 y 4 años. Este porcentaje representa un descenso de 1,3 puntos con respecto a la temporada anterior.

