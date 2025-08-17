Vía libre al Plan Parcial del polígono El Cortijo de Alguazas, promovido por Sidemur La superficie asciende a 70.000 metros cuadrados, y habrá 174 plazas de estacionamiento

Claudio Caballero Domingo, 17 de agosto 2025, 08:10

El Ayuntamiento de Alguazas ha aprobado el Plan Parcial del polígono El Cortijo, promovido por la empresa alguaceña Sidemur S.A, dedicada al suministro de hierro industrial. Se trata de una superficie total de casi 70.000 metros cuadrados cuyo proyecto se presentó en el Consistorio en 2019, aunque ha sido ahora cuando ha cobrado un nuevo impulso.

El 10 de abril de 2024 se aprobó inicialmente y se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm). Este 14 de agosto se publicó su aprobación definitiva, junto al programa de actuación y los estatutos de la Junta de Compensación. Con este trámite, el plan queda plenamente aprobado y se podrán iniciar las obras de urbanización una vez que finalice la redacción del proyecto, previsto para antes de final de año, con el objetivo de comenzar los trabajos durante 2026.

De la superficie total del sector, casi 9.000 metros cuadrados se destinarán a viales, aceras y aparcamientos públicos, generando 174 nuevas plazas de estacionamiento. Los equipamientos públicos ocuparán más de 1.700 metros, donde el Ayuntamiento ubicará el nuevo Albergue de Protección Animal, trasladando así las instalaciones actualmente ubicadas en el Parque La Pinada. Esto supondrá una ampliación de plazas.

Pulmón verde

Las zonas verdes sumarán casi 14.000 metros cuadrados, con una mejora ambiental del 10% prevista por los promotores, convirtiéndose en un importante pulmón verde junto a la zona de merendero y barbacoas que actualmente construye el Consistorio. En total, el suelo industrial útil ascenderá a casi 45.000 metros cuadrados.

El alcalde, José Gabriel García Bernabé, subrayó que el Ayuntamiento está dan do «máxima prioridad al desarrollo industrial y a las comunicaciones» de la localidad. Además del Polígono El Cortijo, se está trabajando con la Junta de Compensación del Polígono Las Pullas para retomar la urbanización de 170.000 metros cuadrados de suelo industrial, y se tramita la aprobación inicial de un proyecto estratégico de casi 4 millones de suelo industrial en el entorno de la Autovía Arco Noroeste.

