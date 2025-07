Los vecinos de La Paira, en Villanueva del Segura, se quejan de la «pésima calidad» de las cámaras de vigilancia Lamentan que la grabación de un reciente robo no ha servido para esclarecer los hechos porque su definición no permite ver las caras

Jesús Yelo Jueves, 24 de julio 2025, 22:35 Comenta Compartir

La calidad de las cámaras de vigilancia que el Ayuntamiento de Villanueva del Segura ha instalado en La Paira no ha gustado a muchos de sus vecinos. «Son de pésima calidad, no distinguen matrículas ni modelos de vehículos, así como las caras de las personas cuando es de noche; de hecho, la semana pasada se produjo un robo, pedimos ver las imágenes y no han servido para nada porque no se les ve la cara a los dos ladrones», explicaron.

Los residentes en la zona ahondan en sus quejas al señalar que estos dispositivos «no han contado con el criterio de la Policía Local y dos de ellas han sido colocadas dando vigilancia a la casa de campo del concejal Miguel Carrillo». Una circunstancia que ha generado malestar, ante la falta de unidades en otras zonas. «Se han gastado el dinero de la subvención de la Policía para las cámaras y no han puesto ninguna en el barrio de La Morra, el más conflictivo», subrayan.

«Cumplen la ley»

Fuentes municipales afirman que «estos dispositivos buscan prevenir y reducir posibles daños o actos delictivos y, con respecto a las dudas planteadas sobre la coordinación con la Policía, estas cámaras cuentan con tecnología wifi, visión nocturna y sistema de alimentación solar, cumpliendo con las exigencias legales», señalaron.

«Las cámaras se han instalado en caminos de la huerta, parques del municipio y en zonas de depósitos de enseres que venían registrando problemas recurrentes», indicó el concejal Miguel Carrillo.

La inversión total ronda los 13.000 euros y se han instalado más 40 cámaras distribuidas por todo el casco urbano.

Temas

Villanueva del Río Segura