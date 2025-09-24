Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la murciana María González Veracruz, asistirá a finales de esta semana a la firma del acta ... de constitución de la sociedad Quantix Edge Security, una entidad público-privada en cuyo capital social participa con un 49% la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, junto a las empresas tecnológicas murcianas Odin Solutions (vinculada a la Universidad de Murcia) y TProtege, la firma francesa Sealsa y la compañía suiza WISeKey.

El acto de constitución supone el pistoletazo de salida para hacer realidad el proyecto de construir en la Región un centro especializado en tecnologías de personalización y seguridad de semiconductores. Este centro incluirá servicios avanzados para elementos seguros como llaves criptográficas, módulos de seguridad y certificados digitales. Además, también albergará instalaciones para la producción, personalización y encapsulado de microchips, así como una sala blanca, laboratorios de I+D+i en microelectrónica y áreas para el testado de obleas.

Una iniciativa que contempla una inversión de 40 millones de euros, de los que 19,6 millones saldrán de las arcas públicas tras autorizar en junio el Consejo de Ministros la participación en la misma de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, un ente público empresarial impulsado por María González Veracruz en sus años al frente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y que está gestionando los fondos para fomento en España de la industria del chip, de las deep tech y de la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub. En términos de empleo, el proyecto prevé la creación progresiva de 250 puestos de trabajo cualificado: 40 en los dos primeros años, 70 en el tercero y 152 al quinto, consolidando así un polo tecnológico generador de talento y oportunidades en el ámbito de la ciberseguridad y los semiconductores.

La ubicación de la planta se decidirá en los próximos meses en base a criterios como las comunicaciones

Para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado junio, deberán firmar constitución de la sociedad Quantix Edge Security el director general de la SETT, Javier Ponce; el CEO de Odin Solutions y TProtege, José Trigueros, así como dos representantes de las firmas suiza y francesa, Carlos Moreira y John O'Hara, respectivamente. Una vez constituida oficialmente la sociedad, que tendrá de forma inicial su sede en las instalaciones de Odin Solutions, los siguientes pasos serán constituir órganos como un consejo de administración y una junta de accionistas. Estas tendrá que adoptar «en los próximos meses» la primera decisión de calado: dónde ubicar el futuro centro de desarrollo de microchips.

Hasta el momento, un total de trece ayuntamientos de la Región de Murcia han contactado con el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública para mostrar su interés en acoger la planta en sus respectivos términos municipales. Son Abarán, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Blanca, Cartagena, Ceutí, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Mula, Murcia, Santomera y San Pedro del Pinatar.

Posibilidad de ampliación

La decisión de la localización del futuro centro de desarrollo de microchips se adoptará en base a una serie de criterios, como las comunicaciones o la posibilidad de disponer de los terrenos de forma inmediata, para evitar trabas de tipo urbanístico. En ese sentido, como publicó LA VERDAD, en principio se prevé que la planta tenga una superficie de entre 3.500 y 5.000 metros cuadrados edificados, debiendo estar preparada para futuras ampliaciones, ya que el plan de negocio es a diez años.

El objetivo de los impulsores es que las obras se inicien a lo largo del próximo año, con el fin de que el centro entre en funcionamiento durante 2027.