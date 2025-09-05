La empresa que diseñará chips se creará antes de octubre en Murcia, pero sigue sin sede

LV Murcia Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

La constitución oficial de la 'joint venture', o asociación estratégica de sociedades, Quantix Edge Security tendrá lugar a finales de septiembre en la ciudad de Murcia, anunciaron ayer sus promotores, que advirtieron de que se trata únicamente del proceso formal ya que la ubicación de su sede aún está por decidir.

Quantix Edge es una iniciativa público-privada formada por las murcianas OdinS (empresa vinculada a la Universidad de Murcia) y TProtege, junto con la francesa Sealsa y la suiza WISeKey, con una participación del 49 % del capital social por parte del Estado, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Con una inversión inicial de 40 millones de euros, de los que 19,6 millones corresponden a la SETT, el centro estará especializado en personalización y seguridad de semiconductores, incluyendo servicios criptográficos y de seguridad avanzados, certificados digitales, producción, encapsulado y securización de microchips, sala blanca y laboratorios de I+D+i en microelectrónica.

Quantix Edge pretende ser un pilar fundamental para la creación de una sólida cadena de valor nacional en microelectrónica y ciberseguridad. El centro no solo reforzará la capacidad industrial y tecnológica del país, sino que desempeñará un papel decisivo en el desarrollo de soluciones avanzadas capaces de resistir los desafíos de la era post-cuántica. Estas tecnologías tendrán un impacto directo en sectores estratégicos como la defensa y la seguridad nacional, las infraestructuras críticas, el internet de las cosas o la automoción.