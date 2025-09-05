La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un microprocesador en una imagen de archivo. EFE

La empresa que diseñará chips se creará antes de octubre en Murcia, pero sigue sin sede

LV

Murcia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:12

La constitución oficial de la 'joint venture', o asociación estratégica de sociedades, Quantix Edge Security tendrá lugar a finales de septiembre en la ciudad de Murcia, anunciaron ayer sus promotores, que advirtieron de que se trata únicamente del proceso formal ya que la ubicación de su sede aún está por decidir.

Quantix Edge es una iniciativa público-privada formada por las murcianas OdinS (empresa vinculada a la Universidad de Murcia) y TProtege, junto con la francesa Sealsa y la suiza WISeKey, con una participación del 49 % del capital social por parte del Estado, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Con una inversión inicial de 40 millones de euros, de los que 19,6 millones corresponden a la SETT, el centro estará especializado en personalización y seguridad de semiconductores, incluyendo servicios criptográficos y de seguridad avanzados, certificados digitales, producción, encapsulado y securización de microchips, sala blanca y laboratorios de I+D+i en microelectrónica.

Quantix Edge pretende ser un pilar fundamental para la creación de una sólida cadena de valor nacional en microelectrónica y ciberseguridad. El centro no solo reforzará la capacidad industrial y tecnológica del país, sino que desempeñará un papel decisivo en el desarrollo de soluciones avanzadas capaces de resistir los desafíos de la era post-cuántica. Estas tecnologías tendrán un impacto directo en sectores estratégicos como la defensa y la seguridad nacional, las infraestructuras críticas, el internet de las cosas o la automoción.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  2. 2 Controlado el incendio forestal del Carmolí
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  7. 7

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras
  8. 8 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  9. 9 Detienen en Murcia por cuadragésima vez a un hombre acusado de numerosos robos y otros delitos
  10. 10

    Clamor vecinal en Abanilla contra el polvo «espantoso» procedente de una cantera de áridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La empresa que diseñará chips se creará antes de octubre en Murcia, pero sigue sin sede

La empresa que diseñará chips se creará antes de octubre en Murcia, pero sigue sin sede