Imagen del evento. AYTO de Blanca

El torero Jorge Martínez pronuncia el pregón taurino de San Roque ante más de 300 personas

El inicio de las fiestas, realizado por el diestro murciano, fue un éxito total en el municipio murciano

Jesús Yelo

Blanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:40

En una extraordinaria velada nocturna celebrada en la Plaza de la Iglesia, el matador de toros Jorge Martínez, de 25 años, pronunció un emotivo y sentido pregón taurino en honor a San Roque en un acto presentado por Oscar Victorio, presidente de la Peña Manolete, en el que se dieron cita más de 300 personas.

Previamente tuvo lugar la brillante actuación de Ainara Clares «La Monetti», y la entrega de premios de la feria taurina 2024. El premio «Jesús Cano» al mejor par de banderillas fue para el subalterno Antonio Cama y le fue entregado por Jesús Cano; el premio «Manuel Mengual Sola» al mejor puyazo correspondió a Tomasete, que recibió de manos de José David Mengual, y el premio a la mejor ganadera otorgado por el Ayuntamiento de Blanca fue para La Jotera, que entregó el concejal de Festejos, Jesús Cano, encargado de lanzar el cohete desde el balcón de la biblioteca. Quedaron desiertos los premios a mejor estocada y mejor faena.

El pregonero, que reconoció «estar sorprendido cuando me comunicaron la noticia», admitió «sentir los mismos nervios que ante una becerra, pero con mucha ilusión y honor dirigirme a todos ustedes». Tras recordar su paso por la feria un 13 de agosto de 2022, Martínez tuvo palabras de reconocimiento para las peñas del Círculo Taurino y Manolete, así como para el consistorio blanqueño por apostar por los toros. Fue muy aplaudido y recibió una placa de manos del alcalde, Pablo Cano, y del concejal de Festejos.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del Real Club Taurino de Murcia, Alfonso Avilés; el diputado Jesús Cano; el presidente del Círculo Taurino, José Antonio Cano y concejales del equipo de gobierno local.

El colofón a la velada lo puso la Agrupación Musical de Blanca con su director, Víctor Cano, al frente, que interpretó los pasodobles Ayamonte, Coso del Pino, Albero de José Vélez, y Operador, así como música española que cosechó numerosos aplausos.

