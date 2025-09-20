Toché, en el pregón de las fiestas: «En cada vestuario decía con orgullo que soy de Santomera, el limonar de Europa» El exfutbolista profesional emociona a sus vecinos y da comienzo a las celebraciones patronales en honor a la Virgen del Rosario

LA VERDAD Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:11 Comenta Compartir

Santomera ya vive de lleno sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que arrancaron con un protagonista ilustre. El exfutbolsita profesional José Verdú Nicolás, santomerano y conocido popularmente como 'Toché', quien desde el balcón de la Casa Ayuntamiento pronunció un pregón cargado de emoción, recuerdos y orgullo por su pueblo.

Arropado por cientos de vecinos, visitantes, familiares y amigos, Toché aseguró que ser el pregonero de las fiestas de Santomera es «un honor inmenso, un orgullo y una emoción difícil de describir», recordando con cariño su infancia en las calles y plazas del municipio. «No hay mayor privilegio para un niño que nació y creció aquí que ser la voz que anuncia lo que todos llevamos esperando durante un año, el comienzo de nuestras queridas fiestas patronales», explicó el exjugador, actual director deportivo del Albacete, club de Segunda División.

El pregonero recorrió en sus palabras la memoria colectiva de Santomera, evocando celebraciones como las fiestas del Calvario, las de El Siscar, la Semana Santa, los Moros y Cristianos o los tradicionales torneos de futbito, además de rincones emblemáticos como el embalse, el barrio del mercado o las plazas del casco urbano. «Santomera es un lugar que engancha, un pueblo vivo, alegre, lleno de talento y de buena gente, donde siempre se abren las puertas a quien viene de fuera», proclamó.

Toché repasó también su trayectoria deportiva. A pesar de su exitosa carrera, afirmó que nunca olvidó sus raíces: «Siempre, en cada vestuario, cuando alguien me preguntaba de dónde era, yo respondía con orgullo: de Santomera, el limonar de Europa».

El pregón tuvo también un marcado acento personal y emotivo, con agradecimientos a sus amigos de toda la vida, a su peña, a sus compañeros del colegio del Rosario y del fútbol, y especialmente a su familia. Finalmente, Toché invitó a todos los presentes a disfrutar intensamente de las próximas semanas de festejos, repletas de actividades para todos los públicos.

En su presentación, el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, puso en valor la trayectoria deportiva del pregonero. «Toché es uno de nuestros vecinos más reconocidos, un santomerano universal que siempre ha presumido de su municipio y su gente», declaró.

Asimismo, durante el acto, tras el reparto de regalos y la animación, se presentó la canción «El chupinazo», compuesta por el santomerano Ángel Pérez Montesinos e interpretada por la charanga Los Parrandos. Con el chupinazo, Santomera quedó oficialmente entregada a la celebración de sus fiestas patronales 2025, que hasta el próximo 7 de octubre llenarán el municipio de música, tradiciones, gastronomía, deporte, color y devoción.