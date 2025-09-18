La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un terremoto de 3,5 grados se deja notar en Calasparra esta madrugada

El seísmo ha podido sentirse en municipios vecinos como Cehegín, Bullas y Caravaca

LA VERDAD

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:40

Un terremoto de 3,5 grados en la escala de Richter se ha dejado sentir en la madrugada de este jueves, a las 2.54 horas, en el Noroeste de la Región de Murcia. El epicentro del seísmo ha tenido lugar en superficie y dentro del término municipal de Calasparra.

Según informaron desde el Instituto Geográfico Nacional, el temblor tuvo una intensidad de III (débil) según la escala europea macrosísmica. Esto se debe a que se ha podido sentir dentro de algunos edificios y personas que se encontraban durmiendo han percibido un temblor. Además, los objetos colgados han oscilado levemente, aunque no hay que lamentar daños materiales ni personales.

Además, de en Calasparra, el terremoto se ha sentido en Cehegín, Bullas, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Mula y Pliego.

