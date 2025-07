Tensión en el pleno de Alguazas tras el cese del primer teniente de alcalde, que también ha denunciado al alcalde

Jesús Gomariz, hasta hace menos de dos semanas primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Alguazas, reconoció este miércoles haber adjudicado trabajos sin contrato, circunstancia ... que justificó por desconocimiento de la normativa. Lo hizo durante la sesión plenaria de este mes y después de la denuncia que el propio alcalde, José Gabriel García Bernabé, presentó ante la Guardia Civil el martes pasado y en la que el regidor acusaba a quien fuera su mano derecha en el gobierno municipal de malversación de fondos públicos entre otros delitos, cesándolo de todos sus cargos.

El edil cesado defendió su inocencia y contraatacó con una denuncia propia, asegurando haber trasladado a la Guardia Civil «algunos asuntos» relacionados con el propio alcalde, sobre los que habría recibido información por parte de varios vecinos. «No he tenido constancia de nada de lo que se me acusa. Soy inocente y no tengo miedo. Todo lo que me solicite la Guardia Civil lo aportaré», declaró Gomariz a la salida del pleno.

Y es que este último pleno municipal de Alguazas estuvo marcado por un ambiente de fuerte tensión política y numerosas acusaciones cruzadas. El alcalde, José Gabriel García Bernabé, reiteró que cesó de todas sus responsabilidades de gobierno a Jesús Gomariz por su supuesta implicación en delitos de malversación de fondos públicos y fraude en la contratación pública.

El regidor dejó entrever que el cese fue motivado por la adjudicación de trabajos sin los contratos preceptivos. Aunque no lo explicó de forma explícita, sí afirmó que no iba a permitir «que nadie intente meter la mano», y aseguró haber entregado personalmente toda la documentación a las autoridades. «Yo mismo he entregado la documentación a las autoridades competentes y ahora es la justicia quien tiene la palabra», señaló Bernabé, quien además reiteró la «gran amistad y confianza» que le unía con el edil cesado.

Con estas declaraciones, el caso da un giro y pasa a ser un enfrentamiento con denuncias cruzadas en el que ambos dirigentes, que compartieron proyecto político y amistad, se acusan mutuamente de irregularidades. Además, el escándalo podría sumir a Unidad por Alguazas en una profunda crisis y, quien sabe, si en una moción de censura que uniera a PP y PSOE y de la que ya se hablaba entre los distintos representantes políticos tras la finalización del pleno.