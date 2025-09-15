Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!» El cantante grabó un emotivo mensaje para todos los asistentes

María Ramírez Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:52 Comenta Compartir

No es un secreto que el cantante Ed Sheeran tiene un vínculo muy especial con la Región de Murcia. Hace unos años desveló en una entrevista con Ibai que tiene familia en la Comunidad. «Mi primo se casó con una chica de Murcia», dijo ante los más de 800.000 espectadores que seguían la cita. El enlace se produjo en la pedanía archenera de La Algaida, donde el artista acudió con tan solo nueve años.

Lo que nadie se esperaba es que el británico reapareciera públicamente en la zona después de tantos años. Ha sido durante las fiestas patronales de La Algaida, que celebra una serie de actos y actividades como la multitudinaria morcillada, las tradicionales gachasmigas, el popular azulete, la carrera de cintas en bicicleta y el desfile de carrozas. El sábado fue el tradicional pregón, que este año lo pronunció Clara Guillén, una vecina que actualmente reside en Bristol y que es investigadora, docente en la Open University del Reino Unido y autora de un libro y de numerosos artículos científicos, entre otros destacados logros.

La aparición estelar de Ed Sheeran

La inauguración de las fiestas vino cargada con una sorpresa que dejó a todos los asistentes boquiabiertos: Ed Sheeran mandó un vídeo muy emotivo para felicitar las fiestas a todos los algaideros y algaideras. «Buenas noches a todos, felices fiestas de La Algaida y que viva la Virgen del Rosario. Un abrazo fuerte», empezó diciendo en español el cantante. Tras estas palabras, el artista continuó en inglés: «Espero haberlo pronunciado bien. Que tengan un día fantástico. Con mucho cariño».

La grabación, que se proyectó sobre el escenario, arrancó un gran aplauso entre el público, quienes se asombraron tanto por el vídeo como por su intento de hablar en español. Una vecina compartió el momento en TikTok y se hizo viral en muy poco tiempo: «Cuando crees que el mundo no puede ser más surrealista, se supera», comentó una usuaria. Algunos incluso creyeron que se trataba de una obra de la inteligencia artificial. Lo cierto es que Ed Sheeran le tiene un cariño muy especial a la Región de Murcia y ha querido mostrarse cercano con esta pedanía de Archena pese a la distancia.