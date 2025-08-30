Las carrozas vuelven a congregar a miles de personas en las calles de Cieza

Claudio Caballero Sábado, 30 de agosto 2025, 23:39 Comenta Compartir

El desfile de carrozas volvió a congregar este sábado a miles de personas en el que es uno de los actos más esperados y multitudinarios de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé. Como cada año, las calles de la ciudad de Cieza se llenaron de música, color y alegría gracias a un espectáculo en el que la creatividad y la tradición se volvieron a dar la mano. Vecinos, asociaciones y peñas han trabajado durante semanas en la elaboración de algunas de las carrozas y en los variados atuendos con los que desfilaron.

Y una vez más, el desfile se rodeó de un ambiente participativo y generoso, ya que desde las carrozas se lanzaron al público pequeños regalos, juguetes y obsequios de todo tipo que arrancaron las sonrisas de niños y mayores. Son los más pequeños los que vivieron la jornada con una ilusión especial, esperando con los brazos abiertos cada muñeco, pelota o recuerdo recibido.

El desfile partió de la avenida Jiménez Castellanos y prosiguió por el paseo de José Antonio Camacho. Después giró por Gran Vía Juan Carlos I hasta llegar a la avenida Camino de Murcia. Concluyó en la Esquina del Convento tras dar una vuelta integra al paseo. Las comparsas, grupos y charangas acompañaron la comitiva con música, bailes y coreografías, aportando un ritmo festivo que contagió a todos los asistentes y que permitió simbolizar la unión de toda una ciudad para celebrar las fiestas en honor a su patrón. Este desfile es, además, una muestra viva de la capacidad de los vecinos y de las asociaciones de Cieza para mantener vivas sus tradiciones, renovarlas con creatividad y abrirlas a la participación de todos.

Visita desde otros municipios

Y es que con el paso de las décadas, este evento, uno de los principales reclamos dentro de las celebraciones del municipio, se ha consolidado como una de las citas imprescindibles de las fiestas patronales de San Bartolomé, atrayendo no solo a los habitantes de la localidad, sino también a numerosos visitantes que se acercan para disfrutar de la experiencia desde poblaciones cercanas como Abarán, Blanca o Calasparra. La jornada festiva se cerró en el municipio con el concierto de la Orquesta Panther en la plaza de España y con la sesión de los Life Brothers DJ en la zona joven de La Era.

20 años de Autos Locos para despedir las fiestas de San Bartolomé Cuando a los miembros de la Cofradía de la Oración en el Huerto y Santo Sepulcro –conocidos como Los Dormis– se les ocurrió, hace 20 años, organizar un evento coincidiendo con la Feria y Fiestas en honor a San Bartolomé, jamás imaginaron que, dos décadas después, aquel acontecimiento no solo estaría plenamente consolidado, sino que además seguiría creciendo con fuerza. Así ha ocurrido con la Carrera de Autos Locos Ciudad de Cieza, que en la mañana de hoy domingo reinará en la avenida Camino de Murcia. Más de una decena de estos artilugios, autoconstruidos y sin ningún tipo de tracción mecánica ni manual, se deslizarán por esta céntrica calle ciezana, que cuenta con una pequeña pendiente, la cual es, no obstante, más que suficiente para que estos vehículos artesanales puedan completar los algo más de 300 metros del recorrido. No es esta la única actividad de este último día de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé, que desde el pasado día 23 de agosto se vienen viviendo en la capital de la Vega Alta. A las 19.30 horas se celebrará la Misa de Difuntos en la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, seguida de la procesión con la imagen de San Bartolomé por las calles del casco histórico. Al llegar al Balcón del Muro, se procederá a la Bendición de los Campos. La programación continuará a las 23 horas en la Plaza de España con el concierto del grupo Monodosis. Finalmente, a la 1 de la madrugada, una gran traca en el Paseo pondrá el broche de oro a este último día de fiestas.

Temas

Cieza