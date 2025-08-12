Rescatan a una mujer arrastrada por la corriente del río junto a sus perros en Archena Los bomberos tuvieron que acudir para sacar a uno de los canes del agua

LA VERDAD Martes, 12 de agosto 2025, 15:58

Una mujer fue rescatada este martes tras haber sido arrastrada por la corriente en el río Segura a su paso por Archena hacia una zona de cañas.

El 112 recibió una llamada a las 12.20 horas por parte de una persona que decía que había escuchado a una mujer pedir auxilio en la zona de baño del río.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A la llegada de servicios de emergencia, la mujer ya había salido del agua con la ayuda de varias personas. Tras atenderla, no necesitó traslado a un centro sanitario.

De los dos perros que la acompañaban y que también habían sido arrastrados por el río, uno consiguió salir por sus medios y el otro fue rescatado por los bomberos.