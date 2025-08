El pregón de Noelia Ibáñez da inicio a las fiestas patronales de Beniel

LA VERDAD Martes, 5 de agosto 2025, 23:53 Comenta Compartir

Noelia Ibáñez, responsable del área de atención al visitante del Museo del Prado y nacida en Beniel, dio el pistoletazo de salida el pasado sábado las fiestas patronales de la localidad con un emotivo pregón en el que homenajeó sus raíces y a su familia ante cientos de vecinos. Al acto, asistieron también el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, y la alcaldesa, María del Carmen Morales.

«Soy de Beniel, heredera de esa vida tranquila, donde el tiempo tiene su liturgia, donde lo normal es bien, un lugar de plática, de gentes afables y nobles, de relato y conversación, y donde las cosas son de verdad», declaró la historiadora del arte, quien subrayó que, «desde esta plaza, corazón y alma, con este magnífico telón de arquitectura e historia, me siento feliz de anunciar las tan queridas fiestas en honor a nuestro Patrón San Bartolomé».

Durante el pregón, Ibáñez señaló que «su arca de recuerdos felices» se había abierto mientras preparaba el pregón. «Han sido días divagando entre nostalgias y reviviendo mi Beniel, que es mucho: mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Mi Beniel es esta plaza, sois vosotros, es un saludo al encontrarnos, una parada, una plática fortuita, un volver de nuevo».

Tras repasar algunas de sus vivencias de juventud en la localidad, Ibáñez homenajeó a su familia e invitó a los asistentes a que, «cuando esta plaza se llene de música, pensad por un momento en lo afortunados que sois de ser de Beniel. Un lugar donde los recuerdos no se apagan, donde los que ya no están viven en nosotros, donde la infancia no se olvida, porque está escrita en nuestro recuerdo».