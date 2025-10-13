La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Iglesia y Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura.

El PP recurre al Defensor del Pueblo para poder acceder a las actas de los plenos de Villanueva

Jesús Yelo

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:08

El Partido Popular de Villanueva del Río Segura, en la oposición con cuatro concejales de once, ha recurrido al Defensor del Pueblo para solicitar que «se publiquen todas las actas y grabaciones de los plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, hasta la actualidad».

La portavoz popular, Luz Borreguero, recuerda que, «en el Pleno del 15 de diciembre de 2023, presentamos una moción, rechazada por el equipo de gobierno socialista, para que cumpliese con la Ley de Transparencia». En concreto, según Borreguero, «las ultimas actas publicadas son las de septiembre de 2022, y faltan la de diciembre de 2022, todas las del 2024 menos dos actas de marzo y abril, y las referentes al 2025». Posteriormente, el PP presentó un escrito el 9 de mayo solicitando «que se publicaran todas las actas de plenos, pero una vez más no obtuvimos respuesta alguna, y otro relativo al desbloqueo de redes porque nos tienen bloqueados y no podemos acceder a las redes municipales», alegó Luz Borreguero.

Por su parte, el alcalde de Villanueva, Jesús Viciana, puntualizó que «solo puedo decir que todas las actas plenarias están subidas en el portal de transparencia». Sin embargo, Luz Borreguero ha mostrado su sorpresa por estas declaraciones. «Hasta el pasado martes día 7 no estaban publicadas en el portal de transparencia y lo hicieron conscientes de que LA VERDAD iba a publicar la denuncia al Defensor del Pueblo», apostilló la concejala popular.

