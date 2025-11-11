La nueva ITV de Fortuna abre sus puertas Es la estación más barata para turismos diésel de la Región de Murcia

LA VERDAD Martes, 11 de noviembre 2025, 12:32 | Actualizado 13:17h.

El municipio de Fortuna ya cuenta con la esperada estación ITV, que abrió sus puertas el pasado miércoles 21 de octubre. Se trata de una nueva planta que la empresa Estación ITV Vega Baja S.A., bajo su marca comercial Itevebasa, construyó en la calle Baco nº 18 del Polígono Industrial de Fortuna, y que dará servicio, entre otras zonas, a la comarca del Valle de Ricote.

Resueltos los últimos trámites administrativos, la estación inicia su actividad ofreciendo comodidad, ahorro de tiempo y ahorro económico a los vecinos de la zona, que ya no tendrán que desplazarse a otros municipios para cumplir con el trámite de la inspección técnica de sus vehículos. Además, la ITV de Fortuna es la estación más barata para turismos diésel de toda la Región de Murcia, consolidándose como una opción de referencia tanto por su modernidad como por su precio competitivo.

La nueva instalación, que supuso una inversión superior a 1,7 millones de euros, cuenta con cuatro líneas de inspección: una para vehículos ligeros, otra para motocicletas y dos universales aptas para todo tipo de vehículos. Está equipada con los más modernos sistemas de inspección, lo que garantiza un servicio rápido, preciso y seguro para los usuarios. El centro dispone también de una línea específica para la verificación metrológica de taxímetros, ofreciendo así un servicio adicional muy demandado por los profesionales del sector del taxi.

Ubicada en una parcela de 4.000 metros cuadrados, la estación asegura la total maniobrabilidad incluso de vehículos pesados. La nave, de 800 metros cuadrados, alberga tanto la zona técnica como la administrativa, con un diseño funcional orientado a mejorar la experiencia del usuario. La apertura de esta ITV supuso la creación inicial de 12 puestos de trabajo directos, con previsión de ampliación de plantilla a medida que aumente la demanda.

Según Ricardo Pérez, presidente de ITEVEBASA, la nueva estación «refuerza el carácter comarcal del servicio al ser una de las más grandes y, sin duda, la más moderna de la Región de Murcia».

Los usuarios pueden acudir con o sin cita previa, reservando cómodamente a través de su web. El pago puede realizarse en efectivo o con tarjeta. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 7:30 a 21:30 horas ininterrumpidamente, y los sábados, de 7:30 a 13:30 horas.

