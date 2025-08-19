La nueva ampliación del cementerio de Puerto Lumbreras empieza en septiembre con 58 nichos El camposanto de San Damián incrementó ya la disponibilidad de tumbas en más de un centenar en el último año

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y la concejala de Espacios Públicos, Cristina Herrero, han anunciado los nuevos trabajos de ampliación del cementerio de San Damián. En concreto, explicaron que, a través de la Concejalía de Espacios Públicos, se ha puesto en marcha esta nueva fase de desarrollo del camposanto. «Hemos realizado ya la adjudicación del contrato de obras para la ejecución de los trabajos del proyecto de ampliación de pabellón funerario con la construcción de 58 nichos».

«Esta adjudicación se ejecuta tras la realización del estudio hidrológico del terreno, que pusimos en marcha durante el primer semestre del año dentro de labores de previsión en la gestión municipal por parte de este equipo de gobierno», indica la primera edil lumbrerense. Asimismo, puntualiza que «está previsto que la construcción comience el próximo septiembre». Una edificación que será de forma rectangular e incorporará labores de excavaciones y cimentaciones, montaje de hormigón, revestimientos y urbanización exterior, para lo que se invertirán 38.735,95 euros del Presupuesto Municipal.

Túnez insistió en que «el cementerio de San Damián es un espacio muy importante de nuestro municipio, que merece sumo respeto y sensibilidad, sobre el que trabajamos desde la previsión para facilitar el proceso a las familias que se encuentran viviendo momentos complicados. En apenas un año, se ha visto incrementado en 110 nichos, a los que se sumarán los 58 nuevos nichos en un plazo máximo de tres meses desde el inicio de las obras» que se van a ejecutar.

