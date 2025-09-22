La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Niño de Balate durante el recorrido de la romería, este lunes. AYTO

El Niño de Balate de Mula no camina solo

Cientos de devotos acompañaron este lunes a la imagen en el tradicional traslado a la ermita

LA VERDAD

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:07

Mula celebró este lunes la tradicional romería del Niño Jesús del Balate, en la que la imagen fue trasladada desde el Real Monasterio de la Encarnación hasta su ermita, acompañada por la devoción y el fervor de cientos de muleños y visitantes. Un año más, esta cita volvió a convertirse en un momento de encuentro que reafirma el profundo arraigo que el Niño tiene entre la ciudadanía y el importante papel que desempeña como símbolo de identidad cultural y religiosa del municipio.

El Ayuntamiento agradeció el esfuerzo de todas las entidades, hermandades y colectivos implicados en la organización, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos que velaron por la seguridad de todos, haciendo posible mantener viva esta tradición que forma parte esencial de la historia y del patrimonio inmaterial muleño.

