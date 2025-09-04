Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla El accidente se produjo a las 15.38 horas en la carretera RM-715

El conductor de un camión hormigonera murió en la tarde de este jueves tras colisionar frontalmente contra un pino en la carretera de Caravaca a Moratalla, en el término municipal de la segunda localidad.

A las 15.38 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia informó del accidente a la altura del Barranquillo, en la carretera RM-715, en Moratalla. Según el aviso, un hombre había sufrido heridas incompatibles con la vida.

Al lugar se han desplazado una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, efectivos de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, que solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor.