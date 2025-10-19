Montes más resistentes al cambio climático en la Sierra y Serrata del Puerto de Calasparra Un proyecto selvícola de la Consejería prevé reducir la densidad de la vegetación leñosa y rebajar la competencia por el agua

La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha puesto en marcha una actuación selvícola de carácter adaptativo en el monte público Sierra y Serrata del Puerto, situado en el término municipal de Calasparra. Esta intervención forma parte del proyecto Spartaria y cuenta con la financiación de los fondos NextGenerationEU, dentro del apartado destinado a la conservación y restauración de ecosistemas terrestres y su biodiversidad.

El proyecto tiene como finalidad incrementar la resiliencia de las masas arbustivas y pinares jóvenes del monte mediterráneo frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos, como las sequías prolongadas y los episodios de incendios forestales. La alteración climática ha generado en la zona un progresivo deterioro de la cobertura vegetal, un aumento del estrés hídrico y una mayor vulnerabilidad ecológica, circunstancias que hacen necesaria la puesta en práctica de herramientas innovadoras de gestión forestal.

La selvicultura adaptativa se presenta como una estrategia orientada a transformar las comunidades vegetales actuales en sistemas más eficientes en el uso del agua, con menor carga combustible y mayor diversidad estructural. El objetivo es anticiparse a los impactos climáticos y reducir la probabilidad de que se produzca un colapso ecológico en estos espacios naturales de alto valor.

El proyecto contempla aumentar la resiliencia de los matorrales mediterráneos, reducir la densidad y continuidad de la vegetación leñosa y disminuir la competencia por el agua entre especies. También busca potenciar la diversidad estructural y funcional del ecosistema.

