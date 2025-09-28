La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los asistentes observan la escultura de Emeterio Cuadrado, ayer. AYTO.

El monolito de Emeterio Cuadrado luce ya en el jardín del Parque del Cigarralejo de Mula

LA VERDAD

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:13

El monolito escultórico dedicado a la memoria de Emeterio Cuadrado, figura clave en la historia arqueológica y cultural de Mula, fue inaugurado este domingo en el Parque del Cigarralejo, frente a la calle que lleva su nombre, un enclave simbólico vinculado al legado del homenajeado. El alcalde, Juan Jesús Moreno, presidió el acto institucional de presentación de la escultura, realizada por el artista Manuel Páez. Con este recuerdo, el municipio rinde tributo a uno de sus más ilustres hijos, reconociendo una trayectoria ejemplar al servicio de la cultura, la investigación y la divulgación histórica.

El regidor felicitó al escultor ante el público congregado, mientras reivindicó que es «una obra que engrandece el patrimonio artístico y cultural de Mula», además de destacar que este homenaje «simboliza el profundo agradecimiento de toda una ciudad a quien dedicó su vida a descubrir, custodiar y difundir nuestro pasado, haciendo del Cigarralejo un referente de la arqueología ibérica en España».

Durante su intervención, el primer edil anunció también que el Ayuntamiento, «ahora que pasará a ser propietario del 100% del yacimiento del Cigarralejo, va a promover la reanudación de las excavaciones arqueológicas tras más de cuatro décadas sin realizarse, reafirmando así el compromiso municipal con la investigación, la conservación y la puesta en valor del patrimonio».

