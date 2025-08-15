Más de mil festeros en el Desfile Íbero Romano en Fortuna El acto central de las fiestas de Sodales transporta al municipio dos milenios atrás

Las principales avenidas de Fortuna se transformaron este viernes en un escenario histórico con la celebración del XXVII Grandioso Desfile Íbero-Romano, el acto más esperado y multitudinario de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, declaradas de Interés Turístico Regional.

Este desfile, organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos, reunió este año por primera vez a más de 1.000 festeros que, ataviados con vestimentas de época, recorrieron las calles de la localidad en una recreación de la historia íbero y romana de Fortuna. En el desfile participaron carrozas, ballets y coreografías, bandas de música, gladiadores y las once asociaciones de Sodales que representan el pasado de la localidad en torno a sus aguas mineromedicinales.

El desfile comenzó sobre las siete y media en la Avenida Juan Carlos I, finalizando en el Campamento Festero. Durante el recorrido, los asistentes pudieron disfrutar de un evento que transporta al público a la época del Imperio Íbero y Romano.

Cada una de las once asociaciones festeras sorprendió al público con coloridos trajes de época, bandas de música y coreografías que durante dos horas y media llevaron a Fortuna 2.000 años atrás.

Adoradores de Venus

El desfile lo abrieron Ester Ruiz Martínez y Pedro Herrero Palazón (Adoradores de Venus), festeros del año 2025 ex-aequo por su dedicación durante muchos años al trabajo y la organización de las Fiestas de Sodales.

Protagonistas especiales fueron las once ninfas de las distintas asociaciones festeras, embajadoras y el alma de la historia de Fortuna, que lucieron trajes de época íbera y romana hechos y estrenados especialmente para la ocasión. Las ninfas son Elisabeth López Avilés, Alicia Rubio Cutillas, Vega Ruiz Barceló, Alexia Rubio Alacid, Mari Carmen Vinal Palazón, Cristelle Martínez Ramírez, Nerea López Rubio, Sahara Catalina Pagán Palazón, Ana Tortosa Gómez, Laura Riquelme Martínez y Montserrat Cutillas Sánchez.

Temas

Fortuna