La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la representación histórica, este viernes, en Fortuna.

Ver 24 fotos
Un momento de la representación histórica, este viernes, en Fortuna. Andrés Molina / AGM

Más de mil festeros en el Desfile Íbero Romano en Fortuna

El acto central de las fiestas de Sodales transporta al municipio dos milenios atrás

LA VERDAD

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:10

Las principales avenidas de Fortuna se transformaron este viernes en un escenario histórico con la celebración del XXVII Grandioso Desfile Íbero-Romano, el acto más esperado y multitudinario de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, declaradas de Interés Turístico Regional.

Este desfile, organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos, reunió este año por primera vez a más de 1.000 festeros que, ataviados con vestimentas de época, recorrieron las calles de la localidad en una recreación de la historia íbero y romana de Fortuna. En el desfile participaron carrozas, ballets y coreografías, bandas de música, gladiadores y las once asociaciones de Sodales que representan el pasado de la localidad en torno a sus aguas mineromedicinales.

El desfile comenzó sobre las siete y media en la Avenida Juan Carlos I, finalizando en el Campamento Festero. Durante el recorrido, los asistentes pudieron disfrutar de un evento que transporta al público a la época del Imperio Íbero y Romano.

Cada una de las once asociaciones festeras sorprendió al público con coloridos trajes de época, bandas de música y coreografías que durante dos horas y media llevaron a Fortuna 2.000 años atrás.

Adoradores de Venus

El desfile lo abrieron Ester Ruiz Martínez y Pedro Herrero Palazón (Adoradores de Venus), festeros del año 2025 ex-aequo por su dedicación durante muchos años al trabajo y la organización de las Fiestas de Sodales.

Protagonistas especiales fueron las once ninfas de las distintas asociaciones festeras, embajadoras y el alma de la historia de Fortuna, que lucieron trajes de época íbera y romana hechos y estrenados especialmente para la ocasión. Las ninfas son Elisabeth López Avilés, Alicia Rubio Cutillas, Vega Ruiz Barceló, Alexia Rubio Alacid, Mari Carmen Vinal Palazón, Cristelle Martínez Ramírez, Nerea López Rubio, Sahara Catalina Pagán Palazón, Ana Tortosa Gómez, Laura Riquelme Martínez y Montserrat Cutillas Sánchez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025
  5. 5 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  8. 8 El Murcia rompe el acuerdo de patrocinio con la familia Gálvez
  9. 9 Una guía para sobrevivir al 15 de agosto en la ciudad de Murcia
  10. 10 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más de mil festeros en el Desfile Íbero Romano en Fortuna