Mejoras en montes de Lorca, Jumilla y Moratalla para proteger a la fauna silvestre
Las actuaciones han incluido la construcción de 46 balsas de agua, más arbolado y la instalación de 33 majanos para conejos
LV
Murcia
Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:28
Los trabajos para mejorar el hábitat y las condiciones ecológicas de diversas especies protegidas de fauna silvestre en montes públicos de Jumilla, Lorca y Moratalla han culminado tras una inversión de 132.529 euros de los fondos europeos de recuperación gestionado por la Comunidad Autónoma.
En concreto, se han llevado a cabo actuaciones de mejora de accesos a zonas de trabajo en más de 1.500 metros, preparación del terreno y siembras con gramíneas y leguminosas en 60 hectáreas, instalación de 33 majanos para conejos, construcción de 46 balsas de agua para la fauna e implantación de arbolado, para finalizar con la repoblación de conejos en las zonas mejoradas, incluyendo también la colocación de placas informativas, seguridad y salud y gestión de residuos producidos en los trabajos.
Esta actuación persigue alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. Las actuaciones dieron comienzo en el mes de enero y concluyeron en junio.
La licitación se organizó en tres lotes, adjudicados a empresas diferentes, correspondientes a cada uno de los municipios. En Jumilla los trabajos se llevaron a cabo en los montes de utilidad pública Sierra del Carche, Cabezo del Pinoso y de la Rosa y Rajica de Enmedio, e incluyeron las actuaciones de mejora de hábitat especificadas mejorando la disponibilidad de alimento y agua para las especies de fauna silvestre, en Lorca se intervino en los montes de utilidad pública Los Tornajos y Reverte y Fuente Atocha, mientras que en Moratalla los trabajos se realizaron en el monte de utilidad pública El Bebedor.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.