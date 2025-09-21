Mejoras en montes de Lorca, Jumilla y Moratalla para proteger a la fauna silvestre Las actuaciones han incluido la construcción de 46 balsas de agua, más arbolado y la instalación de 33 majanos para conejos

Los trabajos para mejorar el hábitat y las condiciones ecológicas de diversas especies protegidas de fauna silvestre en montes públicos de Jumilla, Lorca y Moratalla han culminado tras una inversión de 132.529 euros de los fondos europeos de recuperación gestionado por la Comunidad Autónoma.

En concreto, se han llevado a cabo actuaciones de mejora de accesos a zonas de trabajo en más de 1.500 metros, preparación del terreno y siembras con gramíneas y leguminosas en 60 hectáreas, instalación de 33 majanos para conejos, construcción de 46 balsas de agua para la fauna e implantación de arbolado, para finalizar con la repoblación de conejos en las zonas mejoradas, incluyendo también la colocación de placas informativas, seguridad y salud y gestión de residuos producidos en los trabajos.

Esta actuación persigue alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. Las actuaciones dieron comienzo en el mes de enero y concluyeron en junio.

La licitación se organizó en tres lotes, adjudicados a empresas diferentes, correspondientes a cada uno de los municipios. En Jumilla los trabajos se llevaron a cabo en los montes de utilidad pública Sierra del Carche, Cabezo del Pinoso y de la Rosa y Rajica de Enmedio, e incluyeron las actuaciones de mejora de hábitat especificadas mejorando la disponibilidad de alimento y agua para las especies de fauna silvestre, en Lorca se intervino en los montes de utilidad pública Los Tornajos y Reverte y Fuente Atocha, mientras que en Moratalla los trabajos se realizaron en el monte de utilidad pública El Bebedor.

