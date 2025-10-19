Medio centenar de artistas expondrán sus obras en espacios de 27 municipios de la Región de Murcia El plan de mecenazgo de la Consejería busca promover la oferta cultural y dar opciones a los creadores plásticos

LA VERDAD Murcia Domingo, 19 de octubre 2025, 21:20

Veintisiete ayuntamientos de la Región de Murcia se han adherido al Plan de Espacios Expositivos de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, la iniciativa que busca aumentar la oferta cultural en los municipios con propuestas de creadores plásticos regionales. Se han puesto ya a disposición espacios expositivos en Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Archena, Blanca, Beniel, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Cieza, Fortuna, La Unión, Lorquí, Molina de Segura, Moratalla, Ojós, Puerto Lumbreras, Ricote, Santomera, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

A esta nueva edición del Plan EXE se han presentado medio centenar de proyectos de artistas y colectivos, que formarán el catálogo de exposiciones. El presupuesto alcanza los 200.000 euros, aportados por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Comunidad.

En esta nueva edición del Plan EXE se incrementa de una a dos las exposiciones que podrá solicitar cada ayuntamiento adherido y cada creador recibirá 2.000 euros para realizar su proyecto, una cantidad que puede llegar a 2.300 euros si se expone en dos centros municipales.

Cuando sean muestras de personas jurídicas o agrupaciones físicas –exposiciones colectivas–, la cuantía sube a 3.000 euros por proyecto en una sala y 3.300 euros si son dos centros municipales.

Como en anteriores ediciones, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes se encargará de realizar un catálogo con los proyectos presentados y serán los consistorios los que seleccionen las exposiciones que deseen mostrar en los espacios municipales. En la mayoría de los proyectos, además de la propia muestra de obras, se incluyen sesiones de mediación cultural y encuentros con el creador.