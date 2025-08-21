IU-Verdes denunciará ante la Fiscalía el presunto maltrato a una vaquilla durante las fiestas de Fortuna La formación considera que se ha vulnerado la Ley de Sanidad Animal

La polémica por las sueltas de vaquillas durante las fiestas de San Roque en Fortuna sigue creciendo. IU-Verdes anunció este jueves que denunciará ante la Fiscalía los hechos porque derivaron en un «maltrato animal evidente e intolerable». La formación considera que podrían haberse vulnerado la Ley de Sanidad Animal y los derechos de los animales, por lo que exige que »se depuren responsabilidades penales y administrativas«.

Las acusaciones surgieron este miércoles, cuando IU-Verdes, Pacma y Ecologistas en Acción denunciaron el «maltrato» que sufrió una vaquilla durante la suelta del pasado 14 de agosto. En los vídeos que aportaron como prueba, se observa al animal, que no podía caminar, siendo levantado por un grupo de los asistentes. En otro, está tumbado en el suelo con sangre alrededor de su cabeza.

Ante las acusaciones, la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, sostuvo a LA VERDAD que son «un montaje». «Ni se ha sacrificado a la vaca en la plaza de toros, ni se ha empleado dinero público para eso», sostuvo la regidora popular, quien explicó que «la vaquilla se quedó muy floja al darle el capotazo y lo que están haciendo es sacarla». La empresa taurino subcontratada por el Ayuntamiento ha declinado hasta ahora hacer declaraciones.

Este jueves, en una rueda de prensa convocada ante el Ayuntamiento de Fortuna, la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, insistió en que los vídeos «muestran cómo la vaquilla tuvo que ser levantada en peso por los asistentes, incapaz de mantenerse en pie, mientras el público gritaba en señal de alarma». Y subrayó que «hasta ahora no se conocen las causas exactas» que hicieron al animal acabar tumbado con sangre.

La coordinadora señaló además que, según testimonios recogidos, la res «permaneció retenida durante todo un día en cajones, sin sombra, ni agua ni alimento suficientes, a pleno sol y con temperaturas de hasta 40 °C», lo que constituye «un incumplimiento flagrante de la Ley de Sanidad Animal y de las normas básicas de bienestar».

A juicio de IU-Verdes, el episodio reviste una «extrema gravedad», no solo por el presunto maltrato animal, sino también por haberse desarrollado «ante menores y sin garantías sanitarias ni de seguridad». En este sentido, Luna denunció que «tanto las vaquillas como la infraestructura costaron casi 30.000 euros, dinero público que el PP de Catalina Herrero ha decidido destinar a un espectáculo cruel e innecesario».

La formación de izquierdas ha registrado una batería de exigencias dirigidas al gobierno local, que incluyen explicaciones inmediatas de la alcaldesa, la publicación de todos los expedientes relacionados, un informe técnico sobre la estructura de la plaza portátil, los partes veterinarios y de incidencias, la justificación detallada del gasto público y la documentación completa sobre la ganadería de procedencia.