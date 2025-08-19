La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una cámara de videovigilancia, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez/ AGM

Instalan nuevas cámaras de videovigilancia en Mula para reforzar la seguridad

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 23:20

La segunda fase del plan diseñado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana ha dado comienzo en Mula en los últimos días con la colocación de nuevas cámaras de videovigilancia. Esta actuación se enmarca dentro del compromiso del equipo de gobierno por seguir mejorando tato la seguridad ciudadana como la seguridad vial en el municipio.

En esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento contempla la instalación de dispositivos en las principales vías de entrada al municipio, así como en aquellos cruces que registran una mayor afluencia de tráfico y tránsito peatonal, con el objetivo siempre de reforzar el control y la prevención en todos los puntos clave.

El edil del área, Diego Boluda, señala que «seguimos avanzando en la planificación que nos marcamos desde el inicio del mandato para modernizar y mejorar los medios técnicos al servicio de la seguridad. Esta actuación responde a una estrategia integral que combina prevención, coordinación interdepartamental y mejora continua del espacio público».

Por su parte, el alcalde, Juan Jesús Moreno, incide en que «la seguridad de nuestros vecinos es una prioridad. Esta actuación refleja el compromiso por seguir dotando a Mula de infraestructuras que garanticen un entorno más seguro, más moderno y mejor conectado con las necesidades».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  6. 6

    La tele deja en tierra a los viajeros granas
  7. 7 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  8. 8 Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 28,5 hectáreas arrasadas
  9. 9 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes
  10. 10

    Más cantidad y calidad de vino en Jumilla: los agricultores encaran la mejor vendimia de los últimos años por las lluvias de primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Instalan nuevas cámaras de videovigilancia en Mula para reforzar la seguridad

Instalan nuevas cámaras de videovigilancia en Mula para reforzar la seguridad