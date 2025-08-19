Instalan nuevas cámaras de videovigilancia en Mula para reforzar la seguridad

LA VERDAD Martes, 19 de agosto 2025, 23:20 Comenta Compartir

La segunda fase del plan diseñado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana ha dado comienzo en Mula en los últimos días con la colocación de nuevas cámaras de videovigilancia. Esta actuación se enmarca dentro del compromiso del equipo de gobierno por seguir mejorando tato la seguridad ciudadana como la seguridad vial en el municipio.

En esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento contempla la instalación de dispositivos en las principales vías de entrada al municipio, así como en aquellos cruces que registran una mayor afluencia de tráfico y tránsito peatonal, con el objetivo siempre de reforzar el control y la prevención en todos los puntos clave.

El edil del área, Diego Boluda, señala que «seguimos avanzando en la planificación que nos marcamos desde el inicio del mandato para modernizar y mejorar los medios técnicos al servicio de la seguridad. Esta actuación responde a una estrategia integral que combina prevención, coordinación interdepartamental y mejora continua del espacio público».

Por su parte, el alcalde, Juan Jesús Moreno, incide en que «la seguridad de nuestros vecinos es una prioridad. Esta actuación refleja el compromiso por seguir dotando a Mula de infraestructuras que garanticen un entorno más seguro, más moderno y mejor conectado con las necesidades».