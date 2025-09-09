Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo La Guardia Civil les informó de que habían incumplido la normativa y que suponía una infracción de la Ley de Montes

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan de Prevención y Actuación en Incendios Forestales', ha desarrollado una actuación en Abanilla, que ha concluido con la identificación de varias personas a las que se ha comunicado una supuesta infracción a la ley de Montes por realizar una barbacoa en zona de reserva fluvial, junto al río Chícamo.

La actuación tuvo lugar el pasado mes, gracias a la colaboración ciudadana, cuando la Guardia Civil fue alertada de la existencia de un grupo de personas haciendo una barbacoa en una zona de vegetación, altamente inflamable, junto al río Chícamo, en Abanilla.

Se trata de una zona clasificada como reserva natural fluvial, una figura de protección que reconoce los tramos de un río que se conserva en estado ecológico excepcional, sin alteraciones significativas y con una dinámica fluvial natural que, además, forma parte de la zona de influencia forestal, definida por el Plan InfoMur 2025, que prohíbe expresamente el uso del fuego durante la época de peligro alto de incendios.

Este tipo de ecosistemas alberga especies singulares de flora y fauna autóctona, algunas de ellas endémicas o en situación de vulnerabilidad, como pueden ser anfibios de ribera, aves nidificantes y plantas acuáticas sensibles al impacto humano.

Las personas identificadas, fueron informadas de que el uso del fuego en dicho enclave constituye una infracción a la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, por incumplir las disposiciones vigentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales.