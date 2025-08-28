La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El camión accidentado en la carretera. 112

Herido leve tras volcar un camión en la carretera en Abanilla

El conductor del vehículo quedó atrapado en el interior de la cabina y fue rescatado por los servicios de emergencia

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:25

Un herido leve tras el accidente de un camión en la carretera RM-422A, en el término municipal de Abanilla. El vehículo, mientras circulaba, se salió de la carretera, ocasionando que este volcase. Este jueves, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada alertando del accidente.

El conductor del vehículo es un hombre de 37 años que quedó atrapado en el interior de la cabina y presentaba heridas de carácter leve. El ocupante del camión fue rescatado por bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, momentos después de la llamada del 112.

En el lugar de los hechos también intervinieron efectivos de la Guardia Civil y los bomberos del CEIS. Fianalmente, una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, trasladó al herido al Hospital General Universitario Morales Meseguer, en Murcia, para su valoración y posterior tratamiento.

