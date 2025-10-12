La Guardia Civil se entrega a su Patrona en Caravaca y Abarán Los actos por la festividad del Día del Pilar reunieron a agentes autoridades y vecinos en torno a la bandera y la Virgen

Juan F. Robles y Jesús Yelo Domingo, 12 de octubre 2025

La Guardia Civil celebró este domingo la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con diversos actos en la Región de Murcia. En Caravaca de la Cruz y Abarán, las compañías locales rindieron homenaje a la institución con ceremonias religiosas y militares en las que participaron agentes, autoridades y numerosos vecinos.

En Caravaca de la Cruz la jornada comenzó con una misa solemne en la iglesia de El Salvador, donde se venera una imagen de la Virgen del Pilar. La eucaristía coincidió con la misa dominical en la que participaron las familias de los niños que se preparan para recibir la Primera Comunión, lo que dio un carácter especialmente emotivo al acto. Al término de la celebración, el capitán de la compañía, Antonio Corbalán, se dirigió a los asistentes para destacar el bajo índice de criminalidad en la comarca y recordar algunas de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por la Guardia Civil durante el último año.

Tras la misa, los agentes se trasladaron a la plaza del Arco, donde tuvo lugar el izado de la bandera de España mientras sonaba el himno nacional. Los actos concluyeron con el canto del himno de la Guardia Civil.

Marcha militar Badajoz

En Abarán, más de 250 personas se congregaron en la plaza de la Zarzuela para sumarse a los actos conmemorativos. El evento se inició con el desfile de nueve guardias civiles, bajo el mando del cabo Rafael Sánchez, al compás de la marcha militar Badajoz. Posteriormente, se izó la enseña nacional entre vivas a España, la Guardia Civil y la Virgen del Pilar.

La jornada continuó con una misa en la iglesia de San Juan Bautista y finalizó con un aperitivo en el cuartel. el acto fue presidido por el alcalde Jesús Gómez, acompañado por concejales de PSOE, PP y Vox, y por el jefe de la Policía Local, Juan Moya.