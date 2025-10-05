El gobierno de Fuente Álamo lanza un megacontrato de 12 millones para limpieza viaria La medida sale adelante gracias a la abstención del PSOE, y con la oposición de Vox y Cifa

S. S. Domingo, 5 de octubre 2025, 08:29

Giro de guión en el nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria. El gobierno local (del PP, sin mayoría absoluta) había sufrido el rechazo del pliego de condiciones previo a la licitación pública con los votos en contra de PSOE, Vox y Cifa en el pleno del mes de julio. Sin embargo, dos meses después ha salido adelante gracias a la abstención de los socialistas. El grupo de Abascal y el partido localista volvieron a mostrar su rechazo. El contrato, que sustituirá al que se presta prorrogado a la mercantil FCC desde julio de 2023, está valorado en 11.688.168 euros a lo largo de cinco años, sin posibilidad de ampliación. El plazo de presentación de ofertas es hasta el 24 de octubre. A partir de ahí, comenzará un laborioso trabajo de valoración de la mesa de contratación municipal que podría prolongarse hasta principios de 2026.

El ejecutivo local destacó las «bondades» de esta nueva licitación «una vez escuchadas las aportaciones de los grupos municipales», que sirvieron para que el PSOE pasara del voto en contra a la abstención. Su portavoz, Antonio Jesús García Conesa, reiteró que en esta legislatura «no están para bloquear sino para aportar críticamente» y explicó que tras el rechazo inicial, lo más destacado que ha cambiado del pliego es «la implantación de la recogida de los biorresiduos del contenedor marrón en todo el término municipal, obligación legal del Ayuntamiento, y la frecuencia de lavado de contenedores en verano». Aunque el pliego es «manifiestamente mejorable, urgía poner fin a la irregularidad que supone funcionar con un contrato ya caducado desde hace más de dos años», aseguró el portavoz socialista.

«Más de 750.000 euros»

En julio de 2017, FCC ganó el concurso por 5.636.943 euros y cuatro años de duración, prorrogables por dos más. El incremento del pliego es de «más de 750.000 euros al año, algo desorbitado y un auténtico escándalo», dijo el edil de Cifa, Agustín Sánchez, quien anunció un recurso ante el Tribunal de Cuentas.

En la misma línea, el portavoz de Vox, Diego Jesús Martínez, subrayó que existe «descompensación entre el gasto en maquinaria y mantenimiento frente al de personal, a favor del primero».

Por su parte, el gobierno local destacó del nuevo contrato el aumento de maquinaria, sobre todo barredoras; la limpieza de ramblas en los tramos urbanos; la recogida de los nuevos contenedores marrones de biorresiduos; el incremento de frecuencias y la ampliación de limpiezas en los parques de todo el municipio, así como «la gestión de los residuos recogidos, que será cuenta del adjudicatario», enfatiźo la alcaldesa, Juana María Martínez.

Fuente Álamo de Murcia