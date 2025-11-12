Fortuna presenta un nuevo modelo de limpieza viaria más moderno y respetuoso con el entorno El nuevo contrato, gestionado por Actúa, renueva la maquinaria y optimiza la planificación para ofrecer una acción más limpia, silenciosa y saludable

El Ayuntamiento de Fortuna presentó el nuevo servicio de limpieza viaria del municipio, un modelo renovado que apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia y la reducción del impacto acústico en las labores diarias de mantenimiento urbano.

El director de Servicios del Grupo Hozono Global, Ángel Navarro, el responsable de Servicios de la Delegación Sur de Hozono Global, Antonio Llamas, y el jefe de grupo de Actúa, Víctor Martínez, acompañaron a la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, y al concejal de Obras y Servicios, Gregorio Herrero, en el acto de presentación. El servicio, gestionado por Actúa, incorpora maquinaria de última generación y tecnología de bajas emisiones para optimizar la limpieza de calles, plazas y pedanías.

La nueva flota incluye dos vehículos eléctricos de caja abierta para la limpieza de pedanías y vaciado de papeleras, facilitando una mayor autonomía y rapidez en las rutas diarias. Además, se incorporaron dos barredoras de última generación, una de 5 metros cúbicos y otra de 2 metros cúbicos con pértiga de agua a presión; una cuba de baldeo de 6 metros cúbicos destinada a aceras, plazas y viales; y equipos 100% eléctricos de soplado y desbroce.

Además, el servicio incorpora un hidrolimpiador autónomo para el mantenimiento de mobiliario urbano y eliminación de grafitis, así como una desyerbadora de vapor que permite prescindir de productos fitosanitarios.

Durante la presentación, Ángel Navarro destacó que «este nuevo contrato demuestra que es posible ofrecer un servicio de limpieza más eficaz y, al mismo tiempo, más respetuoso con el entorno. Hemos apostado por una flota moderna y silenciosa, que reduce las emisiones y mejora la eficiencia operativa. En Hozono Global trabajamos para que la sostenibilidad se traduzca en resultados tangibles para los ciudadanos»

Por su parte, la alcaldesa Catalina Herrero subrayó el valor que este nuevo modelo aporta al municipio: «Este servicio responde a la voluntad de ofrecer a nuestros vecinos un municipio más limpio, más saludable y más tranquilo. Con esta flota y con el uso de maquinaria eléctrica reducimos la contaminación acústica y apostamos por un mantenimiento urbano que cuida tanto las calles como el bienestar de las personas».

El concejal de Servicios, Gregorio Herrero, puso en valor la mejora operativa que conlleva el nuevo contrato: «No solo renovamos maquinaria, sino que damos un paso adelante en la forma de gestionar la limpieza viaria. Hemos diseñado un servicio más eficiente, con una presencia continua en todo el municipio y una atención especial a las pedanías».

El nuevo servicio consolida el compromiso del Ayuntamiento de Fortuna y Actúa con un modelo de gestión responsable y sostenible, que pone la innovación al servicio de la ciudadanía y del cuidado del entorno urbano.

