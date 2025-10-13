Fomento avanza en las expropiaciones de Moratalla para las obras en la carretera de Benizar

El alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, se reunió este lunes con el director general de Carreteras de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Francisco ... Carrillo, para analizar el proceso de expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar la actuación de mejora de la carretera de Benizar a Otos, RM-B30, cuyo presupuesto de licitación es de 2.424.107 millones de euros. Desde la Comunidad, también informaron del refuerzo del drenaje, con la inclusión en el proyecto de un marco de 4 por 3 metros que permita el adecuado desagüe de la citada vía regional.

La actuación de acondicionamiento y mejora de esta carretera regional, históricamente demandada por los vecinos –hay que recordar que se negaron a votar en las elecciones generales de 2019 y 2023 en señal de protesta por la falta de atención de la Administración–, se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 7,410 y 10,8. En concreto, se trata de una mejora de la infraestructura que afecta a unos 40.000 metros cuadrados de superficie perteneciente a cerca de un centenar de propietarios. De hecho, está previsto levantar las correspondientes actas de ocupación durante el mes de octubre, según informan desde el departamento autonómico.

El proyecto contempla exactamente la mejora del firme con la utilización de mezclas medioambientalmente sostenibles, la ampliación de la plataforma hasta los nueve metros de ancho, dotándola de dos carriles de 3,20 metros, arcenes de 0,80 metros y bermas de 0,50 metros. Asimismo, incluye la reposición de los servicios afectados por la nueva traza y se mejoran y completan la señalización horizontal, vertical y el balizamiento.

Arroyo del Mojón

«Debido a la singularidad de la vía y con el fin de adecuar la obra a los últimos episodios de lluvias intensas, hemos incluido esta mejora en el proyecto gracias a una modelización hidráulica del arroyo del Mojón en su cruce con el nuevo trazado de la vía, con el fin de permitir el drenaje de dicho caudal a través de esta obra de paso», explicó el responsable regional de Carreteras.

Francisco Carrillo informó también de que, en paralelo a la inclusión de esta mejora de drenaje en el proyecto, ya está en marcha el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para llevar a cabo el acondicionamiento y la mejora de la seguridad vial de esta carretera regional. El plazo de ejecución que se maneja para estas obras, una vez finalizados todos los trámites administrativos, es de seis meses. En total, son 7,7 kilómetros la distancia que separa las dos pedanías moratalleras de Benizar y Otos.

Mejoras en el camino a la Casa Cristo, con 320 metros hormigonados

Los trabajos del arreglo y mejora del camino al Santuario de la Casa de Cristo van muy avanzados y están a punto de concluir la actual fase. Así lo comunicó el Ayuntamiento de Moratalla. Los tramos con más pendiente se están ejecutando con hormigón, así como las evacuaciones de aguas pluviales que se han reforzado en esos puntos. Unos trabajos que vienen subvencionados también por la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Medio Natural. De esa forma, se han adecuado badenes y se lleva a cabo el arreglo del firme de hormigón en unos 320 metros lineales del camino.