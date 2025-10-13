La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Superficie hormigonada en la carretera al santuario Casa Cristo. AYTO.

Fomento avanza en las expropiaciones de Moratalla para las obras en la carretera de Benizar

La Consejería incluye en el proyecto la instalación de un marco de drenaje dentro de las actuaciones de mejora en la RM-B30 tras las últimas lluvias

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:46

Comenta

El alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, se reunió este lunes con el director general de Carreteras de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Francisco ... Carrillo, para analizar el proceso de expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar la actuación de mejora de la carretera de Benizar a Otos, RM-B30, cuyo presupuesto de licitación es de 2.424.107 millones de euros. Desde la Comunidad, también informaron del refuerzo del drenaje, con la inclusión en el proyecto de un marco de 4 por 3 metros que permita el adecuado desagüe de la citada vía regional.

