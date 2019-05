Una firma de limpieza denuncia que el Consistorio de Cehegín le debe 33.850 euros Francisco Damián Méndez muestra su pancarta, ayer, en Cehegín. / lv «Los impagos empezaron a producirse en el mes de diciembre; he pedido cita con el alcalde, pero no me recibe», afirma el gerente JUAN RUIZ PALACIOS Jueves, 16 mayo 2019, 01:38

No podía más con su indignación. Francisco Damián Méndez, gerente de la empresa de limpieza Merlín Servicios Integrados, cogió una pancarta, en la que se podía leer «el Ayuntamiento de Cehegín me debe 33.850,66 euros y no me paga», y se puso junto a ella en la plaza del Alpargatero. Lo hizo para denunciar la situación que, según él, vive desde el pasado mes de diciembre. «Mi empresa se encarga de la limpieza de dependencias municipales desde hace unos siete años. Nunca antes había tenido problemas con el Consistorio, hasta que entró el actual alcalde, José Rafael Rocamora», lamenta este vecino.

Según Méndez, el Ayuntamiento le adeuda un total de 33.850,66 euros por servicios prestados. «He intentado ponerme en contacto con el alcalde, pero no hay manera de que me dé cita. Así que he sacado esta pancarta para denunciarlo públicamente». Este empresario estuvo acompañado ayer por María Pilar Pérez, gerente de la firma Nean Servicios Integrales, quien criticó que el gobierno local también le adeuda «unos 7.000 euros». Tanto ella como Méndez no descartan llegar a los tribunales si la situación no se regula. «Estamos cansados. Lo que el gobierno local pretende es quitarnos de en medio de mala manera. Nos están haciendo la vida imposible», relata Méndez.

'La Verdad' se puso en contacto ayer con el alcalde, José Rafael Rocamora, para conocer su versión acerca de estas acusaciones, pero este diario no obtuvo respuesta por parte del primer edil.