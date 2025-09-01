La Fábrica de la Luz de Archena, en venta como chalé Asociaciones y colectivos piden ayuda al Ayuntamiento para que el edificio sea declarado Bien de Interés Cultural

Claudio Caballero Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:53

La Asociación Cultural La Carraila del Valle de Ricote ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se inicie el procedimiento para declarar la Fábrica de la Luz del Río Muerto de Archena y su entorno como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Histórico.

La petición surge tras conocerse que el pasado mes de julio, la centenaria central hidroeléctrica, que es de propiedad privada, fuera puesta a la venta como si se tratara de una vivienda particular en un portal inmobiliario. Ante este hecho, la asociación ha reclamado también al Ayuntamiento de Archena que se sume a la iniciativa con el objetivo de garantizar la preservación del inmueble, único en la Región por su estilo modernista y por conservar en perfecto estado su maquinaria original.

Valor patrimonial

Según explica la doctora en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, María Dolores Piñera Ayala, autora de la tesis 'El patrimonio industrial eléctrico en la Vega Alta del Río Segura entre los siglos XIX y XX', la Fábrica de la Luz del Río Muerto fue proyectada por José Luis Gómez Navarro y anunciada en la prensa el 4 de agosto de 1903. El complejo se compone del azud, el canal y el edificio principal, ubicado junto al paraje de El Acebuche, en la pedanía de La Algaida.

El inmueble, construido en mampostería y ladrillo visto, destaca por su planta rectangular, dos torres flanqueantes y un estilo denominado modernismo industrial, poco común en la arquitectura fabril murciana.

Este carácter singular y su valor patrimonial lo convierten en un candidato idóneo para su protección oficial. El entorno del Río Muerto, además, conserva otros bienes de interés cultural y etnográfico, como la Noria del Acebuche con su acueducto, la Acequia de la Caravija, los muros de piedra seca y el parcelario agrícola tradicional. De prosperar la declaración, la Fábrica de la Luz del Río Muerto se convertiría en la tercera central hidroeléctrica con la categoría de BIC en el Valle de Ricote, sumándose a la del Menjú (Cieza) y a la del Solvente (Ojós).