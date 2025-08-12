Un encierro a la luz de la luna sin sobresaltos en Blanca Unas 4.500 personas se congregaron este lunes para disfrutar por primera vez de la cita nocturna

La fecha del 11 de agosto de 2025 pasará a la historia de la tauromaquia en Blanca. Por primera vez, se corrió un encierro nocturno y, además, por el recorrido tradicional, con salida desde el Barrio Nuevo o El Hundío, Concepción, Mayor, plaza de la Iglesia, Pedro Cano, Frutas de Levante y final en la plaza de toros portátil ubicada junto el Ayuntamiento, con capacidad para unas 1.500 personas.

Aunque hubo una corrida de vacas con luz eléctrica en 1893, según el cronista oficial, Ángel Ríos, por lo que concierne al tradicional encierro, fiesta declarada de Interés Turístico Regional en 1990, fue este lunes por la noche la primera vez. Los corredores se las vieron con cinco vacas de la ganadería de Juanfran sin sobresaltos, en un encierro muy rápido, que se cubrió en menos de dos minutos, pese a la bochornosa noche en la que no se bajó de los 30 grados.

El ambiente comenzó a animarse pasadas las 20.30 horas a cargo de la charanga Los Informales, que se encargó de animar la velada taurina hasta el inicio del encierro, a partir de las diez de la noche. El público gozó de lo lindo en una ocasión histórica. Había mucho interés en presenciar este festejo por la noche y la verdad es que congregó a más de 4.500 personas procedentes de distintos puntos de la Región, aunque la inmensa mayoría eran vecinos de Blanca y del Valle de Ricote. Para que el espectáculo contara con mayor vistosidad y seguridad, el Ayuntamiento de Blanca instaló varios reflectores en diferentes puntos del recorrido, como la calle Mayor.

