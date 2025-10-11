La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La alcaldesa supervisa las obras en el polideportivo. AYTO.

Empieza la remodelación completa del polideportivo municipal Javier Miñano de Cehegín

La inversión de 307.000 euros permite renovar la iluminación y el campo de fútbol, y las pistas de atletismo y de tenis

LA VERDAD

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:34

El Ayuntamiento de Cehegín ha iniciado las obras de modernización del Complejo Polideportivo Javier Miñano. El proyecto incluye actuaciones en el campo de césped natural, ... la pista de atletismo y las pistas de tenis, «con la finalidad de crear condiciones óptimas para el deporte y dotar al complejo de infraestructuras modernas, seguras y sostenibles».

