Empieza la remodelación completa del polideportivo municipal Javier Miñano de Cehegín

El Ayuntamiento de Cehegín ha iniciado las obras de modernización del Complejo Polideportivo Javier Miñano. El proyecto incluye actuaciones en el campo de césped natural, ... la pista de atletismo y las pistas de tenis, «con la finalidad de crear condiciones óptimas para el deporte y dotar al complejo de infraestructuras modernas, seguras y sostenibles».

Así lo destacó la alcaldesa, Alicia del Amor, quien visitó el recinto junto al concejal de Obras y Servicios, José Antonio Zafra. La regidora recordó que esta intervención tiene el respaldo económico de la Consejería de Deportes, que ha otorgado una subvención de 150.000 euros. El Consistorio aporta 157.354,12 euros, por lo que la inversión total llega, así, a 307.354,12 euros. Entre las principales mejoras previstas, se encuentra la renovación de la luminaria del campo de césped natural, con focos más potentes y con tecnología led. En la pista de atletismo, también se renovará la iluminación, habrá una «restauración del pavimento deportivo en la recta principal y la actualización de elementos deteriorados». Además, las pistas de tenis serán objeto de una renovación completa del cerramiento perimetral.

Arreglos en un pabellón

Asimismo, la alcaldesa supervisó esta semana las obras de emergencia en el Pabellón Municipal Rosendo Berengüí, después del derrumbe del muro provocado por las intensas lluvias de marzo. Esta infraestructura deportiva es utilizada a diario por los alumnos del colegio Ciudad de Begastri y el instituto Alquipir. Los trabajos han consistido en la demolición completa del muro afectado y su reconstrucción, la renovación de la fachada y mejoras en el pavimento interior. La Consejería de Educación invierte 430.000 euros.