Comienza la construcción de la planta de biometano en Los Morales de Fuente Álamo

Five Bioenergy y Gesalor (cooperativa de ganaderos de la Región), las firmas que promueven de la mano la primera de las tres plantas proyectadas en ... Fuente Álamo de aprovechamiento de purines &ndashu otros residuos&ndash para generar biogás o biometano, han comenzado las obras. Después de tres años de trámites ante la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, ya están levantando las estructuras en una parcela del paraje de Los Morales de 95.916 metros cuadrados de extensión, a dos kilómetros de la pedanía de Las Palas, y a tres y medio del núcleo urbano de Fuente Álamo.

Otra mercantil, Biodinámica Verde, tiene en período de exposición pública un proyecto de planta de puesta en valor de residuos de distinto origen para producir biogás en el paraje de Los Derramadores, cerca del núcleo de Los Almagros; y Lambert Qualitas Energy ha presentado ante las administraciones regional y local el proyecto básico de una factoría de biometano generado a partir de residuos orgánicos en el caserío de Campillo de Abajo.

Aunque suelen confundirse ambos términos, el proceso y la finalidad de ambos productos son diferentes. El biometano se asemeja al gas natural, de hecho se usa en vehículos y puede introducirse en las redes gasistas. El biogás, por su parte, se forma con una mezcla de metano y dióxido de carbono, que se emplea en su mayoría para la generación de calor y electricidad.

La factoría producirá metano, fertilizantes y agua osmotizada, tratando más de dos millones de toneladas anuales de purín

Recurso de alzada

Pero la planta de Los Morales fabricará no solo metano, sino fertilizantes y agua osmotizada tratando hasta un máximo de 2.069.000 toneladas anuales de purín bruto y otros restos orgánicos. Con ese máximo de materia tratada, producirá «20 millones de metros cúbicos de gas, 65.000 metros cúbicos de fertilizante y 1,5 hectómetros cúbicos de agua». El biometano, según la memoria del proyecto, «se almacenará para su distribución en cisternas como gas natural licuado o para su inyección futura a la red gasista». La inversión rondará los 50 millones de euros y el plazo de ejecución es de doce meses. Un portavoz de las compañías indicó a esta Redacción que la planta «ha aumentado su coste» con el fin de minimizar el impacto ambiental a través de «biodigestores de sistemas herméticos y filtros que suponen eliminar los olores y asegurar un proceso limpio».

En un intento de paralizar las obras, la plataforma Stop Biogás Fuente Álamo, está pendiente de la contestación a un recurso de alzada que ha formulado ante las administraciones local y regional. Las dimensiones de la «macroplanta», según la plataforma, «dejan pequeños a otros proyectos en España, por lo que es seguro que causará malos olores en varios kilómetros a la redonda».

Sobre el funcionamiento de la factoría, la plataforma expone que, «en realidad son refinerías que dependen de combustibles fósiles». Entre los focos de emisión de CO2, Stop Biogás Fuente Álamo destaca «calderas de biomasa y biometano que generan cenizas; grupos electrógenos y antorchas que queman gas, para un total de cuatrocientas toneladas de residuos que contendrán sustancias peligrosas». Desde la plataforma también entienden que «deteriorarán las vías por las que van a circular los camiones y devaluarán las viviendas y los terrenos cercanos, sobreponiendo el interés de las empresas por encima del bien común».

Como alternativa a la macroplanta, proponen una «verdadera economía circular», en la que el aprovechamiento de estos residuos sea en agrupaciones de comunidades agrícolas y ganaderas, «para que sirvan como fuente energética en esas mismas instalaciones, minimizando el impacto ambiental de los residuos».