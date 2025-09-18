La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Teresa Sánchez, en una imagen de archivo.

Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes

Este movimiento ahonda en la crisis en la que está sumido el Ayuntamiento, amenazado de registro por un juzgado de Caravaca por contratar sin concurso servicios culturales

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:53

María Teresa Sánchez, quinta teniente de alcalde y concejala de Educación e Igualdad en el Ayuntamiento de Calasparra, presentó su renuncia a su acta ... ante el registro municipal, según confirmó la alcaldesa del municipio, Teresa García, quien aseguró que la decisión se debe a motivos de carácter estrictamente personal. García informó de que la dimisión se hará efectiva de forma oficial en el próximo Pleno del Ayuntamiento.

