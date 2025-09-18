Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes

María Teresa Sánchez, quinta teniente de alcalde y concejala de Educación e Igualdad en el Ayuntamiento de Calasparra, presentó su renuncia a su acta ... ante el registro municipal, según confirmó la alcaldesa del municipio, Teresa García, quien aseguró que la decisión se debe a motivos de carácter estrictamente personal. García informó de que la dimisión se hará efectiva de forma oficial en el próximo Pleno del Ayuntamiento.

Sánchez comenzó su andadura política el mes de junio de 2023, coincidiendo con el inicio de la legislatura. Se da la circunstancia de que su renuncia llega amenos de un mes después de que hiciera lo propio su compañero del equipo de gobierno Antonio José Merino, que entre otras delegaciones asumía las de Urbanismo y Festejos.

La renuncia incrementa la crisis en la que está sumido el Ayuntamiento de Calasparra, que recientemente recibió un auto del juzgado número 2 de Caravaca, al que LA VERDAD tuvo acceso, en el que la magistrada titular exige al Consistorio que entregue documentación relacionada con el supuesto fraccionamiento de contratos de servicios culturales locales para su adjudicación sin concurso alguno. Además, la jueza advierte de que, en caso de no hacerlo en el plazo de un mes, ordenará el registro del Consistorio por parte de la Guardia Civil.