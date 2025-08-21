La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio José Merino, primer teniente de alcalde de Calasparra Ayto. de Calasparra

Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra

Llevaba diez años como concejal en este Consistorio, con José Vélez y Teresa García al frente del mismo

Lázaro Giménez

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:05

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra, Antonio José Merino, ha anunciado este jueves su decisión de abandonar su acta como concejal del PSOE. «No hay motivos políticos, es una decisión personal», según ha explicado el propio edil a LA VERDAD. Se encontraba además al frente de las concejalías de Hacienda, Urbanismo y Obras, Seguridad Ciudadana, Festejos, Cultura, Patrimonio y Comunicación.

En un comunicado, Merino ha informado de que «hace un par de meses, se lo comuniqué a mi alcaldesa, Teresa García, que una vez organizada la feria de septiembre, dejaría mi acta como concejal del Ayuntamiento de Calasparra» y asegura que «la decisión no ha sido sencilla».

Merino llegó a la política en 2015, de la mano de José Vélez y continuó en el equipo de Gobierno de Teresa García. «Han sido diez años de dedicación y compromiso, y no es fácil cerrar una etapa que ha marcado mi vida personal y profesional», según el concejal, que valoró de forma positiva el proyecto de Teresa García.

«En el plano personal, necesito oxigenarme. La política exige una entrega constante que, con el paso del tiempo, resulta difícil compaginar con las obligaciones laborales y personales», añadió también. Su marcha se hará efectiva este mismo jueves, en la sesión que se celebra del Pleno municipal de este Ayuntamiento.

Te puede interesar

