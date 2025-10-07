Otro depósito de agua del Taibilla permitirá mejorar el suministro en el Valle de Ricote La obra beneficiará a Villanueva del Río Segura, Archena y Ulea

El presidente de la Mancomunidad, Juan Cascales, al centro, tras la sesión del Comité Ejecutivo celebrada en la sede de sus oficinas centrales en Cartagena.

Jesús Yelo Martes, 7 de octubre 2025, 10:27 Comenta Compartir

Los municipios de Villanueva del Río Segura, Archena y Ulea mejorarán su red de abastecimiento de agua potable gracias a un nuevo depósito que construirá por 7,8 millones de euros la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En la actualidad los municipios de Archena, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva se abastecen de agua potable desde el dispositivo de pie de rápido del Cajal situado en el canal del Taibilla. El objeto de esta actuación es la ejecución de un nuevo depósito de regulación que abastezca a Villanueva independizándolo del suministro a Ulea, así como la conducción de distribución desde el nuevo depósito hasta el núcleo urbano del municipio y sus obras de conexión.

Incluye asimismo la conducción de aducción al nuevo depósito que parte desde El Cajal y su prolongación al depósito de Archena y la mejora de las instalaciones de Ulea con una nueva tubería de distribución hasta conexionar con la red municipal dotándolo de alimentación eléctrica y de telecontrol a las nuevas instalaciones.

El proyecto cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades y Mar Menor que informó que «las actuaciones no son susceptibles de causar efectos adversos apreciables sobre Espacios Red Natura 2000 y sus especies». Y la actuación también cuenta con la autorización previa del Secretario de Estado de Medio Ambiente.

Por lo que concierne a Villanueva, el depósito proyectado es de planta circular, de 26 metros de diámetro interior y con un único vaso de capacidad nominal de 2.000 metros cúbicos. Se urbanizará toda la parcela situada en La Cuesta del Madero, en el término municipal de Ojós, y la tubería es de fundición dúctil con una longitud de 1.260 metros.

En cuanto a Archena, tiene su inicio en la arqueta de derivación situada en la parcela del nuevo depósito de Villanueva y finaliza en el depósito de Archena viejo de 3.756 metros de tubería. Y en lo referente a Ulea, la parcela del depósito se encuentra actualmente sin urbanizar por lo que se proyecta realizar la explanada de dicha parcela, construcción de muros perimetrales de contención de tierras y ejecución de un doble tratamiento superficial, mejorando las instalaciones con la construcción de una nueva arqueta y ejecución de nueva arqueta de salida con la instalación de una nueva tubería de 86 metros de longitud, que se prolongará hasta conectar con la red municipal. En total, las tuberías proyectadas serán de como mínimo seis kilómetros, según estimó el acalde de Villanueva, Jesús Viciana.

Y finalmente se incluyen en el proyecto las obras de reposición de los servicios e instalaciones que inevitablemente se verán afectadas por la traza, que serán por un lado conducciones tanto de servicios urbanos como de riego y reposiciones de la zona urbana, como adecuaciones de las fincas y caminos privados afectados y vallas de cerramiento, etc.