El déficit de ingresos empuja al Ayuntamiento de Santomera a un plan de ajuste económico para dos años Incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria al ingresar 211.000 euros menos de lo previsto en 2024; el PSOE recuerda el aviso que dio Intervención

El Ayuntamiento de Santomera tendrá que apretarse el cinturón. Incurrió en un «déficit estructural, desequilibrio o necesidad de financiación en el ejercicio 2024 por importe de 211.028,88 euros», lo que supone haber «incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del presupuesto», recogido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En consecuencia, el Consistorio «debe formular un plan económico financiero que permita en el año en curso y el siguiente (ejercicios 2025 y 2026) el cumplimiento del referido objetivo». Lo advirtió en un informe fechado el 23 de septiembre, lo que ha llevado al gobierno local, del Partido Popular, a elaborar ese plan de ajuste. El ejecutivo, que dispone de mayoría absoluta, prevé aprobarlo en el próximo Pleno.

Así lo confirmaron fuentes municipales a LA VERDAD. Y avanzaron que el Plan Económico-Financiero 2025-2026 «corregirá el leve desequilibrio puntual detectado en 2024, derivado del uso del remanente de tesorería para financiar gasto corriente, y garantizará el cumplimiento de todas las reglas fiscales marcadas por el Gobierno de España y la Unión Europea». Las medidas previstas son «inversiones en eficiencia energética, con la instalación de placas solares en edificios municipales para reducir el gasto en más de 130.000 euros al año; ahorro en la contratación pública, con la licitación de nuevos contratos por el procedimiento abierto; rentabilizar los excedentes de tesorería, generando ingresos por intereses bancarios; y una inspección tributaria del 1,5 % a grandes suministradoras, para optimizar la recaudación local».

Sobre la Intervención, en el gobierno local afirmaron que «el informe de la Intervención destaca que Santomera mantiene una deuda muy, por debajo del límite legal (39,2%); y que esta legislatura, a pesar del fuerte carácter inversor, se ha reducido en un 25%». El Consistorio «cumple los plazos de pago a proveedores; conserva una posición sólida de liquidez; y tiene capacidad de financiación positiva en 2025 y 2026, lo que confirma su solvencia», explicaron. Apuntaron que la interventora calculó un desequilibrio entre ingresos y gastos de 1.200.000 euros, que al final es de 200.000 euros y que no habría existido sin un «infortunio» en el ámbito empresarial, que prefirieron no detallar.

Ya ocurrió en 2018 y 2019

Recordaron que, en la anterior legislatura, con el PSOE en el gobierno local «se formalizaron seis préstamos por más de 6 millones de euros, lo que aumentó la deuda; y que cuando llegó el nuevo equipo de gobierno en 2023, el Ayuntamiento ya había ejecutado la mayor parte del Presupuesto». Además, «se incumplieron las reglas de gasto en 2018 y 2019», lo que forzó también un plan de ajuste. Por último, afirmaron que, «con este plan, el Ayuntamiento consolida la buena salud económica del municipio y su compromiso con una gestión responsable».

El gobierno local, del PP, ve un «leve desequilibrio puntual» por el uso del remanente de tesorería para gasto corriente

El Grupo Municipal Socialista criticó la gestión del PP, cuya «consecuencia inmediata es la obligación de elaborar un Plan Económico-Financiero y el control por parte del Ministerio de Hacienda ante las necesidades presentes y futuras de financiación». «Y esperemos que se quede ahí; de lo contrario podría ser intervenido», advirtió.

El PSOE, cuyo portavoz es Javier Campillo, lamentó una situación que «advirtió la Intervención» cuando el PP «presentó el Presupuesto de 2025 con su informe desfavorable». Los socialistas agregaron que «las inversiones se quedaron en un ínfimo 23% de ejecución» y que, en su informe sobre la modificación de las ordenanzas fiscales, aprobadas días atrás por el Pleno, la Intervención avisa: «Del estado de liquidación del Presupuesto a fecha de 23/10/2025 se infiere que los derechos reconocidos que constan en el sistema de información contable son notablemente inferiores a las previsiones definitivas», y cifra ese 'agujero' en 731.331 euros.

El PSOE cree que el incremento del gasto corriente, en partidas como las fiestas, está «comprometiendo gravemente la estabilidad presupuestaria». Y responsabiliza al alcalde, Víctor Martínez, por haber «aprobado un presupuesto de forma imprudente, con un informe negativo de la Intervención; un presupuesto inflado a sabiendas en más de 700.000 euros».

