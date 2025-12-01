Cuatro bandas y mil personas en el certamen 'Música por la Caridad' de Abarán El acto pone fin a los actos de la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia, que recoge 870 kilos de alimentos no perecederos

Con el II Certamen 'Música por la Caridad' finalizaron los actos organizados por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia de Abarán.

Las actividades arrancaron con la presentación y bendición del nuevo estandarte. El acto central fue este pasado sábado en la plaza de toros, con la asistencia de un millar de personas, y se inició con un taller de escultura cofrade impartido por el escultor José Gabriel de Barra. Por la tarde tuvo lugar el certamen, que contó con las bandas de tambores y cornetas de San Juan Evangelista,; La Verónica, fundada en 1962; Nuestro Padre Jesús Nazareno de Blanca; y el Ecce Homo.

Las jornadas también contaron un carácter solidario y a tal efecto se recogieron 870 kilos de alimentos no perecederos que irán destinados a las parroquia.

