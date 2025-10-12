La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Contenedores marrones en una imagen de archivo. LV

Los contenedores marrones permitirán recoger en Blanca 650 toneladas al año de biorresiduos

Jesús Yelo

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:15

El Ayuntamiento de Blanca ha anunciado la implantación del sistema de recogida separada de biorresiduos, con el fin de alcanzar una gestión más sostenible y un ahorro de recursos naturales, a la vez que se da cumplimiento a los objetivos establecidos en la normativa estatal y europea de residuos. El proyecto está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation en la cantidad de 18.000 euros. El Consistorio blanqueño aportará otros 6.000 euros.

Bajo el eslogan 'Menudo marrón', se va a repartir entre los vecinos cubos domésticos de basura orgánica, bolsas compostables y material informativo sobre la separación de biorresiduos. Este material se puede obtener en el mercado de Blanca, en las dependencias policiales de La Estación, en el Museo y Centro de Arte (MUCAB), en horario de mañana y tarde. Asimismo, se podrán recoger en el Hogar Social de La Estación los miércoles por la mañana, según apuntaron fuentes del Ayuntamiento de Blanca.

Soterrados y en superficie

El procedimiento consiste en que, en aquellos puntos en los que los contenedores actuales se encuentren soterrados, se empleará una de estas bocas para la recogida de biorresduos. Y en aquellos lugares en los que no existan contenedores soterrados, o bien haya una boca para la división de restos, se situará un nuevo contenedor exterior en las inmediaciones de los existentes. Con ello, habrá cinco nuevos contendores de 800 litros y se incluirá una tapa de reducción volumétrica para evitar que las bolsas de residuos normales o voluminosos sean depositadas en estos contenedores y poder así garantizar la buena calidad del procedimiento.

El Consistorio estima poder recoger casi 650 toneladas de biorresiduos al año, lo que permitirá generar compost.

