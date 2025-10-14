La Consejería construirá dos rotondas en la carretera de acceso a Abarán «que beneficiará a tres millones de conductores al año» Las obras, que cuentan con un presupuesto de 944.380 euros y han sido adjudicadas a Construcciones Sangonera S.A., tienen un plazo de ejecución de ocho meses

El consejero de Fomento, acompañado del alcalde de Abarán, Jesús Gómez, y del director general de Carreteras, Francisco Carrillo en la visita a las obras.

Jesús Yelo Martes, 14 de octubre 2025, 16:09 Comenta Compartir

La consejería de Fomento e Infraestructuras inició las obras de construcción de dos glorietas en la carretera RM-513 que mejorarán la seguridad vial del principal acceso al municipio de Abarán desde la autovía A-30 Murcia –Albacete. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 944.380 euros y han sido adjudicadas a Construcciones Sangonera, S.A. tienen un plazo de ejecución de ocho meses, aunque podrían terminar antes de finalizar el mes de abril de 2026, apuntaron fuentes de la empresa.

La actuación consiste en la transformación de las actuales intersecciones en T, situadas en los puntos kilométricos 2,5 y 3,1 de la RM-513, en dos glorietas completas, una más grande en la zona próxima a una antigua empresa de frutas, y otra más pequeña antes de llegar a Peones Camineros, cerca de la barriada San José Artesano. La primera contará con un diámetro exterior de 32 metros y la segunda de 26 metros, lo que permitirá una circulación más segura y fluida. Además, se instalará nueva señalización y balizamiento, así como luminarias tipo Led alimentadas por placas solares que contribuirá a reducir la huella de carbono y mejorará la eficiencia energética de la infraestructura.

El consejero, Jorge García Montoro, acompañado del alcalde de Abarán, Jesús Gómez, y del director general de Carreteras, Francisco Carrillo, visitó las obras y detalló que «beneficiarán a tres millones de usuarios que circulan por esta carretera al año, 8.240 vehículos diarios». Al acto también acudieron el concejal de Urbanismo, Jaime Tornero, y el portavoz popular, David Pérez.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, añadió que «estas glorietas no solo reforzarán la seguridad, sino que permitirán ordenar los accesos a fincas, caminos rurales y naves industriales». Por su parte, el alcalde de Abarán, Jesús Gómez, agradeció al gobierno regional la ayuda para esta actuación urgente que «reducirá la siniestralidad y aportará mayor seguridad vial».