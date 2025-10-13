Conmemoran en Ojós la expulsión de los moriscos con un congreso y el desfile festero

Jesús Yelo Lunes, 13 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Ojós, el pueblo más pequeño de la Región de Murcia, vivirá del 17 al 19 de octubre un atractivo programa en torno a los moriscos expulsos en su XII edición. Los actos arrancarán el viernes 17 con la recreación dramática de dicha expulsión de Ojós ambientada en el siglo XVII, a cargo del grupo de teatro de San Bartolomé de Cieza. Será en el Lavadero, a partir de las 20 horas. Mientras, el sábado 18, coordinado por los historiadores Ricardo Montes y Pascual Santos, el centro cultural acogerá el IV Congreso de Ojós y el Valle de Ricote 'Tradición e Historia en el Mediterráneo'.

Esta cita investigadora, organizada por el Centro de Estudios Fray Pasqual Salmerón de Cieza y el Ayuntamiento de Ojós y patrocinada por la Consejería de Cultura y Turismo, Casa del Mediterráneo y el Museo de los Belenes del Mundo, contará con la participación de 17 expertos en Historia, Arqueología, Patrimonio, Arte, Naturaleza, Antropología, Etnografía y Literatura, entre otras áreas de conocimiento.

El domingo 19, los actos comenzarán con una misa en la iglesia de San Agustín. Después, tendrá lugar la procesión hacia el Jardín de los Expulsos, con ofrenda de ramos de laurel ante el monolito; y el desfile de las agrupaciones de Moros y Cristianos a La Estación de Aforos, con la degustación de gastronomía local.