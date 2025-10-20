La Comunidad considera «esencial» para La Almoloya el centro de interpretación en Pliego La fórmula que baraja el Gobierno regional es aprovechar algún espacio ya existente para su instalación

El Gobierno regional considera «esencial» que el municipio de Pliego «cuente con un centro de interpretación del yacimiento de La Almoloya que acerque ese patrimonio a los visitantes y consolide a la localidad como referente del turismo arqueológico de la Región», según explicaron fuentes de la Comunidad tras la reunión mantenida por el presidente, Fernando López Miras, y el alcalde de la localidad, Antonio Huéscar. Tras este encuentro, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, subrayó que Pliego «tiene ante sí una oportunidad extraordinaria gracias al yacimiento».

«Los hallazgos realizados han aportado una nueva visión sobre la cultura argárica y sobre los primeros sistemas de organización política en la Prehistoria», afirmó Ortuño, quien trasladó que la fórmula más eficiente que está valorando la Comunidad para albergar este centro de interpretación «es aprovechar algún espacio como la Oficina de Turismo».

En materia educativa, Ortuño anunció que la segunda fase del colegio Pascual Martínez Abellán de Pliego «ya está lista para su licitación», una vez redactado el proyecto y a falta tan solo de que el Ayuntamiento concluya trámites de expropiación de la parcela. Esta actuación contempla la construcción del pabellón de Primaria, un gimnasio con vestuarios y dos pistas deportivas, con un presupuesto de 4,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

El consejero de Presidencia también informó de que el Plan de Obras y Servicios 2024-2025 de la Comunidad para mejorar equipamientos municipales ha destinado a Pliego un total de 187.841 euros, lo que supone un 18% más que en el anterior programa, es decir, 28.000 euros adicionales.

