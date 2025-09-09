La Comunidad compromete su apoyo al Año Jubilar de Abanilla 2026

LA VERDAD Martes, 9 de septiembre 2025, 23:07 Comenta Compartir

El Gobierno de la Región de Murcia apoyará al Ayuntamiento de Abanilla en la organización del Año Jubilar de 2026, que se celebrará con motivo del quinto centenario del hallazgo y la veneración de la reliquia del Lignum Crucis en la localidad. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, trasladó este martes este apoyo al alcalde, José Antonio Blasco, durante una reunión en el Palacio de San Esteban.

Durante su encuentro en Murcia, Miras se comprometió a cooperar «para que ese Año Jubilar sea un verdadero motor de desarrollo para el municipio y para toda su comarca» a nivel turístico y cultural, dijo el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño. Uno respaldo llegará a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem).

Mejoras en carreteras

López Miras y Blasco repasaron también las inversiones en infraestructuras viarias para mejorar las conexiones de Abanilla. Uno proyectos es el de refuerzo del firme en la carretera RM-414 entre Abanilla y Santomera. La obra «comenzará en las próximas semanas y tendrá un presupuesto de más de un millón de euros».

Además, la Comunidad ya ha concluido las obras en la carretera RM-412, a su paso por Mahoya. Hubo reparaciones en el firme y mejoras en la capacidad de drenaje de la vía, para evitar encharcamientos. También se ha reasfaltado un tramo de 6,3 kilómetros en la carretera RM-422, que une Abanilla con Pinoso.